В квартире челябинского рецидивиста нашли труп женщины

24 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Рецидивиста ждет еще один срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из квартир на улице Кудрявцева в Челябинске нашли труп женщины. Данный факт URA.RU 24 мая подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, в квартире проживает рецидивист, ранее уже судимый за убийство. «По данному факту проводится проверка. Следователем следственного отдела по Калининскому району Челябинска устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, погибшая была сожительницей рецидивиста. Между ними произошел конфликт, и мужчина избил ее. От полученных травм женщина скончалась. Тело женщины пролежало в квартире несколько дней. Его обнаружил сотрудник уголовно-исполнительной инспекции. Рецидивист, находясь на условном сроке, должен был явиться отмечаться к инспектору, но не сделал этого. Тогда сотрудник приехал к нему и обнаружил труп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одной из квартир на улице Кудрявцева в Челябинске нашли труп женщины. Данный факт URA.RU 24 мая подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, в квартире проживает рецидивист, ранее уже судимый за убийство. «По данному факту проводится проверка. Следователем следственного отдела по Калининскому району Челябинска устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, погибшая была сожительницей рецидивиста. Между ними произошел конфликт, и мужчина избил ее. От полученных травм женщина скончалась. Тело женщины пролежало в квартире несколько дней. Его обнаружил сотрудник уголовно-исполнительной инспекции. Рецидивист, находясь на условном сроке, должен был явиться отмечаться к инспектору, но не сделал этого. Тогда сотрудник приехал к нему и обнаружил труп.