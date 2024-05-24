В квартире челябинского рецидивиста нашли труп женщины

В одной из квартир на улице Кудрявцева в Челябинске нашли труп женщины. Данный факт URA.RU 24 мая подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, в квартире проживает рецидивист, ранее уже судимый за убийство.
«По данному факту проводится проверка. Следователем следственного отдела по Калининскому району Челябинска устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, погибшая была сожительницей рецидивиста. Между ними произошел конфликт, и мужчина избил ее. От полученных травм женщина скончалась.
Тело женщины пролежало в квартире несколько дней. Его обнаружил сотрудник уголовно-исполнительной инспекции. Рецидивист, находясь на условном сроке, должен был явиться отмечаться к инспектору, но не сделал этого. Тогда сотрудник приехал к нему и обнаружил труп.
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