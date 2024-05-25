25 мая 2024

Байден вновь попытался оскорбить Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден (на фото) попытался оскорбить российского лидера
Джо Байден (на фото) попытался оскорбить российского лидера Фото:

Президент США Джо Байден выразил резкую критику в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его «жестоким тираном». Об этом он заявил во время своего выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

«Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — подчеркнул Байден, уточнив, что на Украине нет американских военных и он намерен сохранить эту позицию.

В ходе речи американский президент также отметил, что встречался с Путиным в Женеве в 2021 году. Тогда американский лидер предупредил его о последствиях попыток добиться нейтралитета Украины.

При этом российский лидер ни разу не допускал оскорблений в адрес других международных политиков. Однако ранее Байден не раз уже пытался задеть Путина. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что США не может гордиться выпадами лидера США.

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Президент США Джо Байден выразил резкую критику в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его «жестоким тираном». Об этом он заявил во время своего выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте. «Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — подчеркнул Байден, уточнив, что на Украине нет американских военных и он намерен сохранить эту позицию. В ходе речи американский президент также отметил, что встречался с Путиным в Женеве в 2021 году. Тогда американский лидер предупредил его о последствиях попыток добиться нейтралитета Украины. При этом российский лидер ни разу не допускал оскорблений в адрес других международных политиков. Однако ранее Байден не раз уже пытался задеть Путина. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что США не может гордиться выпадами лидера США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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