Байден вновь попытался оскорбить Путина

Президент США Джо Байден выразил резкую критику в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его «жестоким тираном». Об этом он заявил во время своего выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.
«Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — подчеркнул Байден, уточнив, что на Украине нет американских военных и он намерен сохранить эту позицию.
В ходе речи американский президент также отметил, что встречался с Путиным в Женеве в 2021 году. Тогда американский лидер предупредил его о последствиях попыток добиться нейтралитета Украины.
При этом российский лидер ни разу не допускал оскорблений в адрес других международных политиков. Однако ранее Байден не раз уже пытался задеть Путина. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что США не может гордиться выпадами лидера США.
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