112: актера «Бандитского Петербурга» задержали в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, клетка, наручники
При задержании мужчина был пьян Фото:

Актера «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали в Санкт-Петербурге за дебош в отделе полиции. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Роман Жилкин приехал в отделение с друзьями — один из них хотел написать заявление о мошенничестве. Но спокойно ждать товарища Жилкин не смог. Вышел на улицу и стал болтаться вокруг служебных авто. На вопрос, что он делает, послал окружающих», — говорится в сообщении. По данным канала, сотрудники полиции заметили, что Жилкин пьян, и попросили его успокоиться, но тот не послушал, после чего был задержан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали в Санкт-Петербурге за дебош в отделе полиции. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Роман Жилкин приехал в отделение с друзьями — один из них хотел написать заявление о мошенничестве. Но спокойно ждать товарища Жилкин не смог. Вышел на улицу и стал болтаться вокруг служебных авто. На вопрос, что он делает, послал окружающих», — говорится в сообщении. По данным канала, сотрудники полиции заметили, что Жилкин пьян, и попросили его успокоиться, но тот не послушал, после чего был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...