112: актера «Бандитского Петербурга» задержали в Санкт-Петербурге

При задержании мужчина был пьян
Актера «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали в Санкт-Петербурге за дебош в отделе полиции. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Роман Жилкин приехал в отделение с друзьями — один из них хотел написать заявление о мошенничестве. Но спокойно ждать товарища Жилкин не смог. Вышел на улицу и стал болтаться вокруг служебных авто. На вопрос, что он делает, послал окружающих», — говорится в сообщении. По данным канала, сотрудники полиции заметили, что Жилкин пьян, и попросили его успокоиться, но тот не послушал, после чего был задержан.
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