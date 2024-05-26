ВС РФ взяли село для обеспечения обхода ВСУ: главное о СВО к вечеру 26 мая

ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжают активные действия на территории Украины в рамках специальной военной операции (СВО). По официальным данным Министерства обороны РФ, войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое, расположенный в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 26 мая.

Продвижение российских войск

ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Это позволит обойти позиции противника у Стельмаховки.

Кроме того, российская группировка «Север» продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области: украинцам нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, также отражена контратака у Глубокого.

Атаки на регионы РФ

Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над Курской областью и три над Орловской. В течение дня были сбиты два БПЛА над Белгородской областью и два над Брянской, рассказали в Минобороны. 

В результате атаки беспилотников в селе Муром Белгородской области один мужчина оказался ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ход спецоперации

Российская ПВО успешно сбила пять американских ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS американского производства за сутки. Были уничтожены чешские снаряды Vampire.

Осуществлены удары по складу в Днепропетровской области, где предположительно хранились американские ракеты ATACMS. Атаку произвели по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, который готовится к приему истребителей F-16.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал о действиях российских войск по вытеснению украинских сил из населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

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Российские войска продолжают активные действия на территории Украины в рамках специальной военной операции (СВО). По официальным данным Министерства обороны РФ, войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое, расположенный в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 26 мая. Продвижение российских войск ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Это позволит обойти позиции противника у Стельмаховки. Кроме того, российская группировка «Север» продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области: украинцам нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, также отражена контратака у Глубокого. Атаки на регионы РФ Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над Курской областью и три над Орловской. В течение дня были сбиты два БПЛА над Белгородской областью и два над Брянской, рассказали в Минобороны.  В результате атаки беспилотников в селе Муром Белгородской области один мужчина оказался ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ход спецоперации Российская ПВО успешно сбила пять американских ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS американского производства за сутки. Были уничтожены чешские снаряды Vampire. Осуществлены удары по складу в Днепропетровской области, где предположительно хранились американские ракеты ATACMS. Атаку произвели по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, который готовится к приему истребителей F-16. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал о действиях российских войск по вытеснению украинских сил из населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.
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