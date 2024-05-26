ВС РФ взяли село для обеспечения обхода ВСУ: главное о СВО к вечеру 26 мая

Российские войска продолжают активные действия на территории Украины в рамках специальной военной операции (СВО). По официальным данным Министерства обороны РФ, войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое, расположенный в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 26 мая.
Продвижение российских войск
ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Это позволит обойти позиции противника у Стельмаховки.
Кроме того, российская группировка «Север» продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области: украинцам нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, также отражена контратака у Глубокого.
Атаки на регионы РФ
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над Курской областью и три над Орловской. В течение дня были сбиты два БПЛА над Белгородской областью и два над Брянской, рассказали в Минобороны.
В результате атаки беспилотников в селе Муром Белгородской области один мужчина оказался ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ход спецоперации
Российская ПВО успешно сбила пять американских ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS американского производства за сутки. Были уничтожены чешские снаряды Vampire.
Осуществлены удары по складу в Днепропетровской области, где предположительно хранились американские ракеты ATACMS. Атаку произвели по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, который готовится к приему истребителей F-16.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал о действиях российских войск по вытеснению украинских сил из населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.
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