Белый дом признал причастность к «формуле мира» от Зеленского

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США признали причастность к "формуле мира"
США признали причастность к "формуле мира" Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон имеет отношение к разработке так называемой «формулы мира», которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Да, конечно», — заявил Кирби в ходе онлайн-брифинга, когда его попросили уточнить участие Белого дома в создании «формулы мира». Это признание означает, что американская сторона активно участвует в процессе выработки инициатив, направленных на урегулирование конфликта.

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Вашингтон имеет отношение к разработке так называемой «формулы мира», которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Да, конечно», — заявил Кирби в ходе онлайн-брифинга, когда его попросили уточнить участие Белого дома в создании «формулы мира». Это признание означает, что американская сторона активно участвует в процессе выработки инициатив, направленных на урегулирование конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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