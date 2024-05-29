Белый дом признал причастность к «формуле мира» от Зеленского

США признали причастность к "формуле мира"
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вашингтон имеет отношение к разработке так называемой «формулы мира», которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Да, конечно», — заявил Кирби в ходе онлайн-брифинга, когда его попросили уточнить участие Белого дома в создании «формулы мира». Это признание означает, что американская сторона активно участвует в процессе выработки инициатив, направленных на урегулирование конфликта.
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