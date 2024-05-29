В Перми третий раз за неделю запрещают продажу алкоголя

В Перми 1 июня будет запрещена розничная продажа алкогольных напитков. Запрет связан с Днем защиты детей, сообщали в мэрии.
«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края в Международный день защиты детей, 1 июня, на территории Пермского края, в том числе города Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — говорится в telegram-канале администрации Перми. За нарушение запрета грозит штраф.
За последние дни это уже третий раз, когда в регионе вводится «сухой закон». Продажу алкоголя запрещали 24 мая, когда выпускники отмечали последний звонок, а также в День погранвойск 28 мая.
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