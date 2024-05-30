Жительница ХМАО, родившая тройню, планирует стать акушером-гинекологом

Югорчанка, родившая мальчиков-тройняшек в Центре охраны материнства и детства Сургута, решила стать акушером-гинекологом. Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева.
«И я, и муж были в шоке, когда узнали [о тройне]. А когда приняли информацию, я начала много читать про многоплодные беременности, смотрела ролики. Мне повезло с врачами, которые наблюдали. <...> Я сейчас в академическом отпуске, а вообще учусь в медицинском институте, наверное, выберу специализацию „акушерство и гинекология“, я уже на практике очень многое изучила», — передала в публикации слова многодетной матери Белоцерковцева.
Многоплодная беременность стала неожиданностью для семьи, несмотря на наличие двойняшек в роду. Счастливые родители уже имеют двоих сыновей в возрасте 5 лет и 2,5 года. По словам президента центра, это вторая тройня, рожденная в этом году в Центре охраны материнства и детства Сургута.
Ранее URA.RU писало о том, что 19-летняя жительница Нефтеюганска родила троих мальчиков в Сургуте. Тройня стала первой с начала 2024 года.
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