30 мая 2024

В Пермском крае окончены поиски матери и ребенка, которые пропали 2 дня назад

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Мама и сын найдены живыми (архивное фото)
Мама и сын найдены живыми (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре найдены живыми мать и 9-летний ребенок, которые пропали 29 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

«Найдены! Живы! Просьба снять репосты», — сообщается в telegram-канале поискового отряда.

О том, где все это время находились пермячка и ее сын, не сообщается. Ранее волонтеры просили сообщить всех, кому известно местонахождение пропавших.

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В Кудымкаре найдены живыми мать и 9-летний ребенок, которые пропали 29 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск». «Найдены! Живы! Просьба снять репосты», — сообщается в telegram-канале поискового отряда. О том, где все это время находились пермячка и ее сын, не сообщается. Ранее волонтеры просили сообщить всех, кому известно местонахождение пропавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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