В Пермском крае окончены поиски матери и ребенка, которые пропали 2 дня назад

Мама и сын найдены живыми (архивное фото)
В Кудымкаре найдены живыми мать и 9-летний ребенок, которые пропали 29 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».
«Найдены! Живы! Просьба снять репосты», — сообщается в telegram-канале поискового отряда.
О том, где все это время находились пермячка и ее сын, не сообщается. Ранее волонтеры просили сообщить всех, кому известно местонахождение пропавших.
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