Reuters: заключенные пополнят ряды ВСУ через два месяца

31 мая 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Украинские заключенные попадут на фронт через два месяца, заявил Денис Малюська Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Через два месяца ряды ВСУ будут пополнены заключенными, которые согласились отправиться на фронт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську. «Большинство кандидатов будет отправлено примерно через два месяца. Ожидается, что будут отправлены от 10 до 20 тысяч военных», — заявил Денис Малюська, его слова передает Reuters . На данный момент заявки подали более четырех тысяч человек. При этом заключенные будут освобождены от тюремного срока. Однако при одном условии: если они согласятся служить в армии без отпуска до конца спецоперации. Ранее закон, который позволяет вербовать заключенных, подписал глава Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, на фронт не могут быть отправлены только те, кто совершил преступления против основ нацбезопасности или связанные с терроризмом. При этом арест и заключение по уголовному делу долгое время были одним из выходов для того, чтобы избежать мобилизации на Украине. Известен случай, как один из полицейских специально арестовывал людей, чтобы спасти их от отправки на фронт, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Через два месяца ряды ВСУ будут пополнены заключенными, которые согласились отправиться на фронт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську. «Большинство кандидатов будет отправлено примерно через два месяца. Ожидается, что будут отправлены от 10 до 20 тысяч военных», — заявил Денис Малюська, его слова передает Reuters. На данный момент заявки подали более четырех тысяч человек. При этом заключенные будут освобождены от тюремного срока. Однако при одном условии: если они согласятся служить в армии без отпуска до конца спецоперации. Ранее закон, который позволяет вербовать заключенных, подписал глава Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, на фронт не могут быть отправлены только те, кто совершил преступления против основ нацбезопасности или связанные с терроризмом. При этом арест и заключение по уголовному делу долгое время были одним из выходов для того, чтобы избежать мобилизации на Украине. Известен случай, как один из полицейских специально арестовывал людей, чтобы спасти их от отправки на фронт, передает «Царьград».