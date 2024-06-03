Антоха MC и «Сироткин» бесплатно выступят в Екатеринбурге

04 июня 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Концерт на площадке Estory продлится до 02:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Хэдлайнерами фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, станут Антоха МС и группа «Сироткин». Выступление артистов запланировано в фудмаркете Estory. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В этот раз мы вновь привозим двух хедлайнеров, разных по настроению, но одинаково близких нашей площадке. Кстати, у каждого гостя будет возможность попасть в VIP-зону — следите за нашими новостями. А еще фудмаркет будет работать до 02:00 — голодным в эту ночь никто не останется», — пояснила директор фудмаркета Estory Мария Швецова. Кроме того, на площадке фудмаркета выступят группы hehehe, Beautiful Boys, «Макодзеба», «Опия». Гостей призвали приходить на выступление заранее во избежание проблем со входом. «Так у вас будет возможность перекусить и занять лучшие места у сцены», — подчеркнула Швецова. В «Ночь музыки» на других площадках для екатеринбуржцев споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хэдлайнерами фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, станут Антоха МС и группа «Сироткин». Выступление артистов запланировано в фудмаркете Estory. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В этот раз мы вновь привозим двух хедлайнеров, разных по настроению, но одинаково близких нашей площадке. Кстати, у каждого гостя будет возможность попасть в VIP-зону — следите за нашими новостями. А еще фудмаркет будет работать до 02:00 — голодным в эту ночь никто не останется», — пояснила директор фудмаркета Estory Мария Швецова. Кроме того, на площадке фудмаркета выступят группы hehehe, Beautiful Boys, «Макодзеба», «Опия». Гостей призвали приходить на выступление заранее во избежание проблем со входом. «Так у вас будет возможность перекусить и занять лучшие места у сцены», — подчеркнула Швецова. В «Ночь музыки» на других площадках для екатеринбуржцев споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU.