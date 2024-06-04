Российский минобр отдал УрФУ крупный форум

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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, майская прогулка, улица мира19, урфу, гук упи
Проведением форума займется самый главный свердловский вуз Фото:

Российское министерство науки и высшего образования отдало право на проведение форума «Студтуризм-2024» Уральскому федеральному университету (УрФУ). Подробности предстоящего события URA.RU раскрыли организаторы.

«Главной темой форума станут акселерационные образовательные программы в сфере молодежного туризма, а участниками — уже состоявшиеся и будущие специалисты в этой области. Цель проекта — овладение технологиями продвижения турпродуктов среди молодого поколения и развитие экосистемы молодежного и студенческого туризма», — объяснили организаторы.

Партнерами УрФУ станут знаменитые российские вузы: государственный университет туризма и сервиса, университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Северо-Кавказский федеральный университет. Как подмечает источник URA.RU в свердловском правительстве, готовящийся форум приближает к выполнению сразу две задачи, поставленные губернатором Евгением Куйвашевым. Первая — превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, вторая — активное развитие внутреннего туризма. На эти цели из областного бюджета уже выделено более 18 млн рублей.

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Российское министерство науки и высшего образования отдало право на проведение форума «Студтуризм-2024» Уральскому федеральному университету (УрФУ). Подробности предстоящего события URA.RU раскрыли организаторы. «Главной темой форума станут акселерационные образовательные программы в сфере молодежного туризма, а участниками — уже состоявшиеся и будущие специалисты в этой области. Цель проекта — овладение технологиями продвижения турпродуктов среди молодого поколения и развитие экосистемы молодежного и студенческого туризма», — объяснили организаторы. Партнерами УрФУ станут знаменитые российские вузы: государственный университет туризма и сервиса, университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Северо-Кавказский федеральный университет. Как подмечает источник URA.RU в свердловском правительстве, готовящийся форум приближает к выполнению сразу две задачи, поставленные губернатором Евгением Куйвашевым. Первая — превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, вторая — активное развитие внутреннего туризма. На эти цели из областного бюджета уже выделено более 18 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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