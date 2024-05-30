ВСУ атаковали паромы в Крыму: карта СВО на 30 мая

В результате атаки ВСУ в Керчи были повреждены два парома. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU.
Атаки по российским регионам
При отражении удара ВСУ по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, рассказал Крючков. Он добавил, что жертв и пострадавших нет. По его словам, после оценки ущерба работу паромной переправы планируется восстановить.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Дорогощь подверглось обстрелу со стороны украинских сил, пострадавших нет. В результате обстрела часть жителей двух сел осталась без света.
Донецкое и южно-донецкое направление
Российские военные ударным FPV-дроном огневого поражения атаковали скопление живой силы ВСУ, выявленной на одном из опорных пунктов на донецком направлении. После выполнения боевой задачи операторы дронов сменили свои стартовые позиции, когда их заметили вражеские беспилотники.
Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» успешно продвигаются в сторону Парасковеевки и Константиновки ДНР на угледарском участке, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что что ожесточенные бои идут днем и ночью.
Авдеевское направление
ВС РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в лесополосе с помощью реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Контроль поражения целей и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА.
Запорожское направление
При разведке оператор беспилотника обнаружил блиндаж противника. После этого российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.
Артиллерия новороссийского соединения ВДВ уничтожила самоходную артиллерийскую установку к северо-западу от Вербового. Артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до восьми км.
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