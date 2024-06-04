Собрать молодоженов на свадьбу в Челябинске в среднем стоит 56 тысяч рублей

В Челябинске с начала 2024 года спрос на специалистов в свадебной сфере вырос в четыре раза, а на элементы свадебного образа — на 43%. Полный комплект для молодоженов, включая образы жениха и невесты, цветы и кольца, сейчас в среднем стоит 55 300 рублей, сообщили 4 июня в пресс-службе «Авито товаров» и «Авито услуг».
«В апреле и мае продажи элементов свадебного образа жениха и невесты в Челябинске выросли с начала года на 43%. А спрос на услуги специалистов в свадебной сфере — на 285%. За образ невесты придется заплатить 20 тысяч 600 рублей, а покупка образа жениха обойдется в 10 тысяч 600 рублей, за образы обоих нужно будет отдать 55 тысяч 300 рублей», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, с начала года продажи свадебных платьев в Челябинске выросли на 71%. При этом средняя цена за исследуемый период составила 8 тысяч 900 рублей. Свадебные туфли за последние два месяца стали покупать на 60% чаще. Средняя цена за пару обуви составила 800 рублей. Также большинство невест дополняют свой образ фатой — их продажи за тот же период выросли в два раза. Средняя сумма продажи в категории — 6 800 рублей.
Кроме того, за 2024 год заметно вырос интерес к услугам по организации свадьбы под ключ. В Челябинске спрос на услуги организаторов всего мероприятия увеличился почти в 10 раз. Средняя стоимость услуги подготовки всего мероприятия, включая поиск площадки, заказ торта и кейтеринг, начинается от 20 тысяч рублей. Кроме того, важный атрибут свадебного торжества — тематический декор. Так, стилистическое оформление площадки стало популярнее на 98%, чем в 2023 году
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