04 июня 2024

Свердловский психолог рассказала, как родителям заманить детей к ЗОЖ

Психолог Ельцова: чтобы ребенок выбрал ЗОЖ, надо готовить полезную еду вместе
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Психолог Ирина Ельцова рекомендует родителям формировать совместный досуг с детьми (архивное фото) Фото:

Чтобы ребенок выбрал здоровый образ жизни, родители должны не только говорить о его преимуществах, но и вовлекать детей в совместные активности. Например, вместе готовить здоровую еду. Об этом заявила медицинский психолог Психиатрической больницы №3 Екатеринбурга Ирина Ельцова.

«Родители должны не только говорить о здоровом образе жизни, но и вместе с ребенком участвовать в совместных традициях и активностях, таких как игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд», — цитирует слова Ирины Ельцовой информационный сетевой ресурс «Здоровье уральцев». Эти действия помогают не только воспитать правильные привычки, но и укрепить семейные узы.

Психолог подчеркнула, что пример взрослых имеет решающее значение в формировании у детей ценностей и привычек. Семейные традиции и общие интересы способствуют развитию эмоционального интеллекта и социальной адаптации ребенка.

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Чтобы ребенок выбрал здоровый образ жизни, родители должны не только говорить о его преимуществах, но и вовлекать детей в совместные активности. Например, вместе готовить здоровую еду. Об этом заявила медицинский психолог Психиатрической больницы №3 Екатеринбурга Ирина Ельцова. «Родители должны не только говорить о здоровом образе жизни, но и вместе с ребенком участвовать в совместных традициях и активностях, таких как игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд», — цитирует слова Ирины Ельцовой информационный сетевой ресурс «Здоровье уральцев». Эти действия помогают не только воспитать правильные привычки, но и укрепить семейные узы. Психолог подчеркнула, что пример взрослых имеет решающее значение в формировании у детей ценностей и привычек. Семейные традиции и общие интересы способствуют развитию эмоционального интеллекта и социальной адаптации ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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