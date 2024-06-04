Свердловский психолог рассказала, как родителям заманить детей к ЗОЖ

Психолог Ельцова: чтобы ребенок выбрал ЗОЖ, надо готовить полезную еду вместе

05 июня 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Психолог Ирина Ельцова рекомендует родителям формировать совместный досуг с детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы ребенок выбрал здоровый образ жизни, родители должны не только говорить о его преимуществах, но и вовлекать детей в совместные активности. Например, вместе готовить здоровую еду. Об этом заявила медицинский психолог Психиатрической больницы №3 Екатеринбурга Ирина Ельцова. «Родители должны не только говорить о здоровом образе жизни, но и вместе с ребенком участвовать в совместных традициях и активностях, таких как игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд», — цитирует слова Ирины Ельцовой информационный сетевой ресурс «Здоровье уральцев». Эти действия помогают не только воспитать правильные привычки, но и укрепить семейные узы. Психолог подчеркнула, что пример взрослых имеет решающее значение в формировании у детей ценностей и привычек. Семейные традиции и общие интересы способствуют развитию эмоционального интеллекта и социальной адаптации ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы ребенок выбрал здоровый образ жизни, родители должны не только говорить о его преимуществах, но и вовлекать детей в совместные активности. Например, вместе готовить здоровую еду. Об этом заявила медицинский психолог Психиатрической больницы №3 Екатеринбурга Ирина Ельцова. «Родители должны не только говорить о здоровом образе жизни, но и вместе с ребенком участвовать в совместных традициях и активностях, таких как игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд», — цитирует слова Ирины Ельцовой информационный сетевой ресурс «Здоровье уральцев». Эти действия помогают не только воспитать правильные привычки, но и укрепить семейные узы. Психолог подчеркнула, что пример взрослых имеет решающее значение в формировании у детей ценностей и привычек. Семейные традиции и общие интересы способствуют развитию эмоционального интеллекта и социальной адаптации ребенка.