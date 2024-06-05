Полуголый екатеринбуржец в крови с ножом бегал по ТЦ «Белка» и кидался на машины

05 июня 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Силовики задержали неадекватного мужчину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге полуголый неадекватный мужчина в крови с ножом устроил забег на Уралмаше, ворвавшись в торговый центр «Белка» и запугав посетителей. На улице он схватился за ручку случайного автомобиля и катался по асфальту, рассказал URA.RU очевидец. «Днем заметили в районе Уралмаша неадеквата в одних трусах, который бегал по улице, а потом забежал в „Белку“. Там он устроил погром на торговой точке, угрожая охранникам. Перед тем как скрыться, он спрыгнул в пролет со второго этажа, оставшись невредимым», — сказал собеседник. На улице екатеринбуржец выбежал на проезжую часть, где зацепился за дверь машины, проехав так порядка 15-20 метров. За выходками неадеквата наблюдали охранники и горожане. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 14. «На место прибыл экипаж ППСП. Ввиду своего состояния задержанный был передан бригаде медиков», — подчеркнули в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полуголый неадекватный мужчина в крови с ножом устроил забег на Уралмаше, ворвавшись в торговый центр «Белка» и запугав посетителей. На улице он схватился за ручку случайного автомобиля и катался по асфальту, рассказал URA.RU очевидец. «Днем заметили в районе Уралмаша неадеквата в одних трусах, который бегал по улице, а потом забежал в „Белку“. Там он устроил погром на торговой точке, угрожая охранникам. Перед тем как скрыться, он спрыгнул в пролет со второго этажа, оставшись невредимым», — сказал собеседник. На улице екатеринбуржец выбежал на проезжую часть, где зацепился за дверь машины, проехав так порядка 15-20 метров. За выходками неадеквата наблюдали охранники и горожане. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 14. «На место прибыл экипаж ППСП. Ввиду своего состояния задержанный был передан бригаде медиков», — подчеркнули в ведомстве.