Полуголый екатеринбуржец в крови с ножом бегал по ТЦ «Белка» и кидался на машины

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Силовики задержали неадекватного мужчину Фото:

В Екатеринбурге полуголый неадекватный мужчина в крови с ножом устроил забег на Уралмаше, ворвавшись в торговый центр «Белка» и запугав посетителей. На улице он схватился за ручку случайного автомобиля и катался по асфальту, рассказал URA.RU очевидец.

«Днем заметили в районе Уралмаша неадеквата в одних трусах, который бегал по улице, а потом забежал в „Белку“. Там он устроил погром на торговой точке, угрожая охранникам. Перед тем как скрыться, он спрыгнул в пролет со второго этажа, оставшись невредимым», — сказал собеседник.

На улице екатеринбуржец выбежал на проезжую часть, где зацепился за дверь машины, проехав так порядка 15-20 метров. За выходками неадеквата наблюдали охранники и горожане.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 14. «На место прибыл экипаж ППСП. Ввиду своего состояния задержанный был передан бригаде медиков», — подчеркнули в ведомстве.

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В Екатеринбурге полуголый неадекватный мужчина в крови с ножом устроил забег на Уралмаше, ворвавшись в торговый центр «Белка» и запугав посетителей. На улице он схватился за ручку случайного автомобиля и катался по асфальту, рассказал URA.RU очевидец. «Днем заметили в районе Уралмаша неадеквата в одних трусах, который бегал по улице, а потом забежал в „Белку“. Там он устроил погром на торговой точке, угрожая охранникам. Перед тем как скрыться, он спрыгнул в пролет со второго этажа, оставшись невредимым», — сказал собеседник. На улице екатеринбуржец выбежал на проезжую часть, где зацепился за дверь машины, проехав так порядка 15-20 метров. За выходками неадеквата наблюдали охранники и горожане. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 14. «На место прибыл экипаж ППСП. Ввиду своего состояния задержанный был передан бригаде медиков», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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