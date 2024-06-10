В Троицке состоится конкурс на сменщика мэра, сидящего в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Троицка Александр Виноградов находится под арестом с декабря
Мэр Троицка Александр Виноградов находится под арестом с декабря Фото:

В Троицке (Челябинская область) 27 июня объявят конкурс на должность главы города, при этом действующий мэр Александр Виноградов обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. Осенью у него истекают полномочия. О дате объявления конкурса URA.RU сообщил спикер городского собрания депутатов Василий Хасанов.

«Решение о проведении конкурса на должность главы депутаты должны принять на заседании 27 июня. Оно вступит в силу после опубликования, что будет сделано до 4 июля. С 5 по 19 июля будет осуществляться прием документов у желающих принять участие в конкурсе», — сообщил Хасанов.

Полномочия действующего Виноградова на посту мэра истекают в сентябре. Глава города был задержан силовиками в декабре 2023 года. Виноградов обвиняется в получении трех взяток. Своей вины он не признает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке (Челябинская область) 27 июня объявят конкурс на должность главы города, при этом действующий мэр Александр Виноградов обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. Осенью у него истекают полномочия. О дате объявления конкурса URA.RU сообщил спикер городского собрания депутатов Василий Хасанов. «Решение о проведении конкурса на должность главы депутаты должны принять на заседании 27 июня. Оно вступит в силу после опубликования, что будет сделано до 4 июля. С 5 по 19 июля будет осуществляться прием документов у желающих принять участие в конкурсе», — сообщил Хасанов. Полномочия действующего Виноградова на посту мэра истекают в сентябре. Глава города был задержан силовиками в декабре 2023 года. Виноградов обвиняется в получении трех взяток. Своей вины он не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...