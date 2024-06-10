В Троицке состоится конкурс на сменщика мэра, сидящего в СИЗО

В Троицке (Челябинская область) 27 июня объявят конкурс на должность главы города, при этом действующий мэр Александр Виноградов обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. Осенью у него истекают полномочия. О дате объявления конкурса URA.RU сообщил спикер городского собрания депутатов Василий Хасанов.
«Решение о проведении конкурса на должность главы депутаты должны принять на заседании 27 июня. Оно вступит в силу после опубликования, что будет сделано до 4 июля. С 5 по 19 июля будет осуществляться прием документов у желающих принять участие в конкурсе», — сообщил Хасанов.
Полномочия действующего Виноградова на посту мэра истекают в сентябре. Глава города был задержан силовиками в декабре 2023 года. Виноградов обвиняется в получении трех взяток. Своей вины он не признает.
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