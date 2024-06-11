Лавров ответил на слухи о ядерном союзе с Китаем и Северной Кореей

Сергей Лавров опроверг слухи о возможном ядерном союзе России с Китаем и Северной Кореей
РФ не является частью союза по ядерным арсеналам с Китаем и КНДР. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
«РФ не объединена в союз по ядерным арсеналам с Китаем и КНДР», — заявил Лавров. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».
Ранее Пекин предложил заключить договор, чтобы страны «ядерного клуба» не будут применять ядерное оружие первыми. В него входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В МИД РФ сообщили, что предложение необходимо рассмотреть в общем политическом контексте.
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