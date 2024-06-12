Путин рассказал, как готовился к вручению Госнаград

Путин погрузился в историю перед вручением Госнаград

12 июня 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Подготовка к вручению наград увлекла президента Фото: Роман Наумов © URA.RU Подготовка к вручению госнаград и погружение в истории награждаемых воспринимается как приключенческая литература. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в День России. Новость по теме Разработка вакцины от рака и достижения в трансплантации органов: кого наградил Путин в День России «Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится как какая-то приключенческая литература, я говорю совершенно искренне», — заявил Путин. Видео с его впечатлениями опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин подчеркнул, что не мог оторваться от чтения. Путин вручил госнаграды в День России. Церемония награждения прошла в Кремле. Награды получили выдающиеся ученые, врачи и правозащитники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка к вручению госнаград и погружение в истории награждаемых воспринимается как приключенческая литература. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в День России. «Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится как какая-то приключенческая литература, я говорю совершенно искренне», — заявил Путин. Видео с его впечатлениями опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин подчеркнул, что не мог оторваться от чтения. Путин вручил госнаграды в День России. Церемония награждения прошла в Кремле. Награды получили выдающиеся ученые, врачи и правозащитники.