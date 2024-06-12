Путин рассказал, как готовился к вручению Госнаград

Путин погрузился в историю перед вручением Госнаград
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Путин.ПМЭФ, путин на экране
Подготовка к вручению наград увлекла президента Фото:

Подготовка к вручению госнаград и погружение в истории награждаемых воспринимается как приключенческая литература. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в День России.

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«Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится как какая-то приключенческая литература, я говорю совершенно искренне», — заявил Путин. Видео с его впечатлениями опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин подчеркнул, что не мог оторваться от чтения.

Путин вручил госнаграды в День России. Церемония награждения прошла в Кремле. Награды получили выдающиеся ученые, врачи и правозащитники.

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Подготовка к вручению госнаград и погружение в истории награждаемых воспринимается как приключенческая литература. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в День России. «Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится как какая-то приключенческая литература, я говорю совершенно искренне», — заявил Путин. Видео с его впечатлениями опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин подчеркнул, что не мог оторваться от чтения. Путин вручил госнаграды в День России. Церемония награждения прошла в Кремле. Награды получили выдающиеся ученые, врачи и правозащитники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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