12 июня 2024

В рухнувшем под Первоуральском вертолете могла находиться подруга семьи пилота. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирка вертолета находится в крайне тяжелом состоянии (архивное фото)
Пассажирка вертолета находится в крайне тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:
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Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

В совершившем жесткую посадку под Первоуральском вертолете могла находиться 35-летняя подруга семьи пилота Игоря Чистовского Эльвира Л. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов.

«В рухнувшем вертолете под Первоуральском, предварительно, была подруга семьи — 35-летняя Эльвира. С Анжеликой (женой Чистовского) все в порядке», — пишет Ural Mash. Корреспондент URA.RU проверил соцсети Эльвиры, ее страница во «ВКонтакте» была активна около часа назад. Девушка, судя по профилю, продает воздушные шары.

ЧП случилось 12 июня. Чистовский — многодетный отец — и пассажирка госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU..

Страница девушки во "ВКонтакте" была активна около часа назад
Страница девушки во "ВКонтакте" была активна около часа назад
Фото:

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В совершившем жесткую посадку под Первоуральском вертолете могла находиться 35-летняя подруга семьи пилота Игоря Чистовского Эльвира Л. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов. «В рухнувшем вертолете под Первоуральском, предварительно, была подруга семьи — 35-летняя Эльвира. С Анжеликой (женой Чистовского) все в порядке», — пишет Ural Mash. Корреспондент URA.RU проверил соцсети Эльвиры, ее страница во «ВКонтакте» была активна около часа назад. Девушка, судя по профилю, продает воздушные шары. ЧП случилось 12 июня. Чистовский — многодетный отец — и пассажирка госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU..
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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