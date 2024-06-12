В совершившем жесткую посадку под Первоуральском вертолете могла находиться 35-летняя подруга семьи пилота Игоря Чистовского Эльвира Л. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов.
«В рухнувшем вертолете под Первоуральском, предварительно, была подруга семьи — 35-летняя Эльвира. С Анжеликой (женой Чистовского) все в порядке», — пишет Ural Mash. Корреспондент URA.RU проверил соцсети Эльвиры, ее страница во «ВКонтакте» была активна около часа назад. Девушка, судя по профилю, продает воздушные шары.
ЧП случилось 12 июня. Чистовский — многодетный отец — и пассажирка госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU..
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