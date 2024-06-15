Водитель, въехавший в толпу людей в Благовещенске, объяснил, почему устроил смертельное ДТП

Водитель минивэна из Благовещенска работал с четырех утра
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Виновник ДТП в Благовещенске пожаловался на усталость за рулем Фото:

Водитель минивэна, который сбил девять человек на тротуаре в Благовещенске, начал работу в четыре утра и не справился с управлением из-за усталости. Он утверждает, что алкоголь повлиял на его состояние в меньшей степени.

«Просто я начал работу в 4:15 утра, выполнил 33 заказа до 12. Видимо, выпили и уже усталость почувствовали. Бутылка была на двоих 0,7», — сказал водитель минивэна во время заседания суда. Его слова передают «Известия».

Смертельное ДТП произошло в Благовещенске накануне. Пьяный водитель вылетел на тротуар, где сбил девять человек, пятеро из них скончались. Водителя отправили в СИЗО до 14 августа, в произошедшем он раскаялся.

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Водитель минивэна, который сбил девять человек на тротуаре в Благовещенске, начал работу в четыре утра и не справился с управлением из-за усталости. Он утверждает, что алкоголь повлиял на его состояние в меньшей степени. «Просто я начал работу в 4:15 утра, выполнил 33 заказа до 12. Видимо, выпили и уже усталость почувствовали. Бутылка была на двоих 0,7», — сказал водитель минивэна во время заседания суда. Его слова передают «Известия». Смертельное ДТП произошло в Благовещенске накануне. Пьяный водитель вылетел на тротуар, где сбил девять человек, пятеро из них скончались. Водителя отправили в СИЗО до 14 августа, в произошедшем он раскаялся.
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