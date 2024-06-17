Челябинские бизнесмены Вайнштейны доказали право не платить налоги в соцфонды

Компания «Строймеханизация» бизнес-семьи Вайнштейнов в Челябинске доказала в суде право не платить налоги в социальные фонды за содержавших дороги рабочих. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, суд отменил решение налоговиков о признании компании нарушителем законодательства.
«Признать недействительным решение МИФНС № 27 по Челябинской области от 21.03.2023 года в части доначисления недоимки по страховым взносам. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в решении суда.
Спорным оказался период 2021 года. После проверки МИФНС № 27 дополнительно начислило 6,157 млн рублей взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Также «Строймеханизации» было предписано заплатить штраф в сумме 153,9 тысячи рублей.
Доводы налоговиков строились на том, что взаимоотношения обладали рядом трудовых признаков. При этом заключение договоров с самозанятыми имело целью получить налоговую экономию за счет неуплаты страховых взносов. В налоговой инспекции посчитали, что работа носила системный характер, контролировалась работодателем, который обеспечивал условия труда, выдавая спецодежду и инструменты. Налоговики обратили внимание на то, что некоторые из договоров с сотрудниками заключены раньше, чем они стали плательщиками налога как самозанятые. Причем 118 человек подписали контракты сразу же, как получили такой статус. Многим оформить его в налоговой инспекции помогла бухгалтерия «Строймеханизации». Оплата начислялась на основании табелей отработанного времени, а не акта выполненных работ, как бывает при гражданско-правовых контрактах.
Отклоняя доводы МИФНС, суд указал на несколько обстоятельств. Отмечено, что контроль над исполнителями не является отличительной чертой трудовых отношений. Оплата выдавалась раз в месяц, а не дважды, как того требует Трудовой кодекс. Платили за выработку, а не фиксированный оклад, не составляя должностных инструкций, необходимых по трудовому законодательству. Еще одним обстоятельством стало то, что до подписания муниципальных контрактов в штате налогоплательщика не было персонала, необходимого для выполнения муниципального задания. Нанимая людей по трудовым договорам и исполнителей-самозанятых, компания применила все возможные виды привлечения персонала.
Аналогичный иск «Строймеханизации» суд рассмотрел зимой. В январе он также поддержал позицию компании, оспорившей доначисление 12 млн страховых взносов и 1,2 млн рублей штрафов.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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