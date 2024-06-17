Глава МЧС приехал в Челябинскую область. Видео

Куренков осмотрел производство спецтехники в Миассе и встретился с властями
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Куренков побывал в Миассе и встретился с властями Челябинской области
Александр Куренков побывал в Миассе и встретился с властями Челябинской области Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков 17 июня посетил предприятия Челябинской области, выпускающие пожарную технику и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Также он обсудил с властями региона вопросы защиты населения и территории.

«В Миассе делегации МЧС представили сборочную линию автозавода „Урал“: на главном конвейере собираются и обкатываются 250 модификаций автомобилей. Министру продемонстрировали базовую линейку продукции и перспективные разработки: арктические автобус и автопоезд, пожарные автомобили, проектируемые и производимые предприятием „УралПожЗащита“. В том числе автоцистерны различной емкости, модели с двухрядной кабиной», — пояснили в пресс-службе. На тест-драйве глава ведомства лично оценил технические возможности уральских вездеходов: управляемость, маневренность и высокую проходимость.

Также главе ведомства представлены пожарные насосы, производимые заводом «Пожгидравлика» и машину дистанционного разминирования, разработанную «ДСТ-Урал». Также делегация посетила площадку одного из крупнейших в РФ производителей пожарной техники — предприятие «Приоритет», выпускающее 254 моделей пожарных автомобилей. Александру Куренкову продемонстрировали новые технологии производства пожарных автоцистерн. В рамках выставки производимой предприятием продукции глава МЧС России осмотрел автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, автолестницы, автомобили порошкового тушения и тушения лесных пожаров.

«Пожарные и спасатели успешно выполняют самые сложные задачи, зачастую в экстремальных условиях. Только в 2026 году подразделения МЧС России в Челябинской области потушили более 10 тысяч пожаров, спасли 335 человек. Чтобы их труд был максимально эффективным, необходимы техника, оборудование и вооружение, отвечающие самым серьезным требованиям», — подытожил Куренков.

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Глава МЧС России Александр Куренков 17 июня посетил предприятия Челябинской области, выпускающие пожарную технику и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Также он обсудил с властями региона вопросы защиты населения и территории. «В Миассе делегации МЧС представили сборочную линию автозавода „Урал“: на главном конвейере собираются и обкатываются 250 модификаций автомобилей. Министру продемонстрировали базовую линейку продукции и перспективные разработки: арктические автобус и автопоезд, пожарные автомобили, проектируемые и производимые предприятием „УралПожЗащита“. В том числе автоцистерны различной емкости, модели с двухрядной кабиной», — пояснили в пресс-службе. На тест-драйве глава ведомства лично оценил технические возможности уральских вездеходов: управляемость, маневренность и высокую проходимость. Также главе ведомства представлены пожарные насосы, производимые заводом «Пожгидравлика» и машину дистанционного разминирования, разработанную «ДСТ-Урал». Также делегация посетила площадку одного из крупнейших в РФ производителей пожарной техники — предприятие «Приоритет», выпускающее 254 моделей пожарных автомобилей. Александру Куренкову продемонстрировали новые технологии производства пожарных автоцистерн. В рамках выставки производимой предприятием продукции глава МЧС России осмотрел автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, автолестницы, автомобили порошкового тушения и тушения лесных пожаров. «Пожарные и спасатели успешно выполняют самые сложные задачи, зачастую в экстремальных условиях. Только в 2026 году подразделения МЧС России в Челябинской области потушили более 10 тысяч пожаров, спасли 335 человек. Чтобы их труд был максимально эффективным, необходимы техника, оборудование и вооружение, отвечающие самым серьезным требованиям», — подытожил Куренков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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