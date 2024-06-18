ФАС возбудила дело против Альфа-банка

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Реклама Альфа-банка могла вводить потребителей в заблуждение, заявили в ФАС
Реклама Альфа-банка могла вводить потребителей в заблуждение, заявили в ФАС Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении Альфа-банка по поводу рекламы их дебетовой карты. Банк, по версии ФАС, мог вводить в заблуждение своих потенциальных клиентов.

«ФАС возбудила дело в отношении АО „Альфа-Банк“ по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты», — сообщается в telegram-канале антимонопольной службы. Там добавили, что жалобы граждан поступили относительно рекламы дебетовой карты компании на таких телеканалах, как «Первый», «ТНТ», и «Пятница», а также на радиостанции «Русское Радио».

В рекламе были заявлены следующие факты: «Альфа-Банк стал первым в России, кто отменил все комиссии за переводы и платежи. Получите бесплатную дебетовую карту от Альфа-Банка». Однако важная информация о существенных ограничениях данных условий была представлена способом, который затруднял ее восприятие.

Действия банка могут создавать недопонимание у потребителей и содержать признаки нарушения Закона о рекламе. ФАС России начала проверку в отношении Альфа-банка. В случае выявления вины, банку грозит штраф, заключили в антимонопольной службе.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении Альфа-банка по поводу рекламы их дебетовой карты. Банк, по версии ФАС, мог вводить в заблуждение своих потенциальных клиентов. «ФАС возбудила дело в отношении АО „Альфа-Банк“ по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты», — сообщается в telegram-канале антимонопольной службы. Там добавили, что жалобы граждан поступили относительно рекламы дебетовой карты компании на таких телеканалах, как «Первый», «ТНТ», и «Пятница», а также на радиостанции «Русское Радио». В рекламе были заявлены следующие факты: «Альфа-Банк стал первым в России, кто отменил все комиссии за переводы и платежи. Получите бесплатную дебетовую карту от Альфа-Банка». Однако важная информация о существенных ограничениях данных условий была представлена способом, который затруднял ее восприятие. Действия банка могут создавать недопонимание у потребителей и содержать признаки нарушения Закона о рекламе. ФАС России начала проверку в отношении Альфа-банка. В случае выявления вины, банку грозит штраф, заключили в антимонопольной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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