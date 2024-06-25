Челябинский экс-силовик Савоськин, осужденный за коррупцию, не смог оспорить приговор

Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексей Савоськин, осужденный на три с половиной года за превышение должностных полномочий и коррупцию, 25 июня не смог оспорить приговор. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Адвокат Савоськина подавал апелляционную жалобу на приговор Калининского райсуда Челябинска, которым экс-полицейский был осужден на три с половиной года колонии общего режима. В ней он просил пересмотреть приговор: вместо реального срока назначить условный или хотя бы ниже среднего. Рассмотрев жалобу, суд оставил вердикт без изменений. Приговор вступил в законную силу», — рассказал источник.
В пресс-службе прокуратуры региона эту информацию подтвердили. В пресс-службе Челябинского облсуда пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Савоськин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале 2023 года. Изначально его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, работая в органах внутренних дел он возбудил уголовное дело в отношении женщины, работавшей бухгалтером в фирме его знакомого. Таким образом они смогли надавить на женщину. По итогу она переписала на бизнесмена квартиру и передала ему несколько миллионов рублей. В результате внутренней проверки дело, которое возбудил Савоськин, было признано незаконным. Офицер же попал под следствие и был уволен по отрицательным основаниям.
В ходе следствия Савоськин заключил досудебное соглашение, в рамках которого признался не только в превышении полномочий, но и в получении взяток. По итогу суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года колонии общего режима.
Обновлено в 17:55 по Уральскому времени: «Суд определил конфисковать у Савоськина денежную сумму в размере 100 тысяч 235 рублей. В остальном приговор Калининского районного суда от 23 апреля 2024 года по существу оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда.
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