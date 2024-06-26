Застройщиков ХМАО могут заставить избавиться от долгостроев

Югорских застройщиков могут обязать сносить незавершенные в срок долгострои Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Застройщиков ХМАО могут обязать сносить незавершенные в срок долгострои благодаря новому законопроекту. URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном, как мера может повлиять на югорские города и строительные компании.

«Снос таких объектов позволит сделать города более привлекательными и комфортными, а также более безопасными. На неохраняемых объектах могут собираться бездомные и играть дети. Освободившиеся после сноса долгостроев земельные участки можно использовать для строительства новых объектов инфраструктуры, таких как школы, больницы, парки. Это позволит улучшить качество жизни жителей и сделать города более привлекательными для инвестиций», — рассуждает эксперт.

Сейчас «незавершенки» либо сносят по решению суда, либо продают на аукционах. Однако, по словам эксперта, такие объекты зачастую не пользуются спросом. Новая мера предусматривает, что строители будут должны сносить объекты, которые не были закончены в срок. А земельные участки приводить в первоначальное состояние и возвращать арендодателю.

«Застройщики, на мой взгляд, могут понести при этом дополнительные расходы, что может в конечном счете привести к росту цен на жилье. Однако вместе с этим законопроект способен повысить ответственность компаний за своевременное завершение строек. Как итог, это приведет к улучшению качества строительства и снижению количества долгостроев», — отмечает Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуме нашли решение проблемы с долгостроями. «Единая Россия» внесла пакет законопроектов, чтобы разобраться с объектами незавершенного строительства.