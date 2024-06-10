В Госдуме нашли решение проблемы с долгостроями

Застройщиков обяжут сносить незавершенные в срок долгострои

10 июня 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Долгострои могут быть снесены, говорится в законопроекте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму внесен пакет законопроектов от «Единой России», их целью является решение проблем с долгостроями, которые теперь будут сносить, если они не закончены в срок. Изменения предлагается внести в Гражданский и Земельный кодексы РФ. Соответствующая информация размещена в пояснительной записке к проекту. «Статья 239.1 ГК дополняется положениями, устанавливающими обязанность собственника освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю», — передает «Известия» информацию из пояснительной записки. Дополнительно предлагается изменение, позволяющее проведение повторных аукционов по продаже незавершенных объектов, если первые торги признаны несостоявшимися. Также вносится предложение об аренде участков без торгов при готовности объекта на 90% на срок до года, чтобы застройщик мог завершить строительство. Эта инициатива направлена на решение давних проблем с недостроенными объектами, которые портят облик городов и создают опасность для жителей. Один из авторов законопроекта Анатолий Выборный подчеркнул важность улучшения качества жизни и устранения проблем с долгостроями. Ранее на востоке Москвы демонтировали незавершенный пейнтбольный центр. Заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство началось в 2000 году и было приостановлено в 2005 году, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен пакет законопроектов от «Единой России», их целью является решение проблем с долгостроями, которые теперь будут сносить, если они не закончены в срок. Изменения предлагается внести в Гражданский и Земельный кодексы РФ. Соответствующая информация размещена в пояснительной записке к проекту. «Статья 239.1 ГК дополняется положениями, устанавливающими обязанность собственника освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю», — передает «Известия» информацию из пояснительной записки. Дополнительно предлагается изменение, позволяющее проведение повторных аукционов по продаже незавершенных объектов, если первые торги признаны несостоявшимися. Также вносится предложение об аренде участков без торгов при готовности объекта на 90% на срок до года, чтобы застройщик мог завершить строительство. Эта инициатива направлена на решение давних проблем с недостроенными объектами, которые портят облик городов и создают опасность для жителей. Один из авторов законопроекта Анатолий Выборный подчеркнул важность улучшения качества жизни и устранения проблем с долгостроями. Ранее на востоке Москвы демонтировали незавершенный пейнтбольный центр. Заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство началось в 2000 году и было приостановлено в 2005 году, пишет «Национальная служба новостей».