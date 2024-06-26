АП включила Челябинскую область в «желтую зону» региональных выборов 2024 года

Челябинская область входит в так называемую «желтую зону» применительно к выборным кампаниям лета и осени 2024 года, то есть в число регионов РФ со средней устойчивостью. Такие выводы были озвучены на закрытом семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, проведенном администрацией президента 19-22 июня.
«К „желтым“ регионам АП на выборах губернаторов отнесла Вологодскую, Калининградскую, Оренбургскую, Самарскую области, Калмыкию и Забайкалье. На выборах заксобраний — Москву и Республику Алтай, а на выборах административных центров Чукотку (тут еще пройдут выборы мэра Анадыря), Вологодскую, Мурманскую, Челябинскую, Иркутскую области, Ненецкий АО, Калмыкию, Бурятию и Забайкалье», — пишут «Ведомости».
При этом «красными» (требующими повышенного внимания) сочли шесть регионов — от Санкт-Петербурга (выборы губернатора) до Курганской области, где будут выбирать депутатов гордумы Кургана. Остальные регионы считаются «зелеными», то есть «субъектами с устойчивой ситуацией».
Как утверждает издание, нормальными для губернаторских выборов рекомендовано считать явку не менее 35% и результат от 55% до 68%, но не более. Там же, где пройдут еще выборы в представительные органы власти, «нормой» для явки станут 30%, а в столицах регионов и вовсе 25%. При этом никаких установок на тотальное доминирование «Единой России» не дано: партии власти достаточно будет иметь чуть больше половины депутатов, с учетом одномандатников.
В сентябре 2024 года, помимо довыборов в местные органы власти, в Челябинской области завершатся две масштабные кампании. Это выборы губернатора региона, на которые заявились шесть претендентов, и выборы городской думы Челябинска. В последнем случае ситуация осложняется возвращением к прямым выборам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек. Обновленная дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам.
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