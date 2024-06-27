Чемпион мира по кикбоксингу примет российское гражданство

Чемпион мира по кикбоксингу Глухов получит паспорт гражданина РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Поляк Дамиан Грабовский (слева) и боец из Латвии Константин Глухов (справа) Фото:

Боец ММА и чемпион мира по кикбоксингу, латвиец Константин Глухов, получит паспорт гражданина Российской Федерации по программе репатриации соотечественников. Об этом сообщил сам спортсмен.

«Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад, должен получить документ завтра, 28 июня», — поделился Глухов с корреспондентом «Матч ТВ».

С 2006 года Константин Глухов выступает в смешанных единоборствах и совмещает бои по правилам ММА с поединками в кикбоксинге. Большую часть карьеры боец представлял Латвию, потому что родился в Риге. Глухов проводил поединки в такими спортсменами, как Александр Емельяненко, Владимир Минеев и Кенни Гарнер. В прошлом году боец выразил желание отказаться от латвийского гражданства, чтобы получить паспорт РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что группу компаний «Стилобат» отметили на ПМЭФ за популяризацию кикбоксинга и пляжного футбола. Она стала лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион» в номинации «Перспектива».

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Боец ММА и чемпион мира по кикбоксингу, латвиец Константин Глухов, получит паспорт гражданина Российской Федерации по программе репатриации соотечественников. Об этом сообщил сам спортсмен. «Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад, должен получить документ завтра, 28 июня», — поделился Глухов с корреспондентом «Матч ТВ». С 2006 года Константин Глухов выступает в смешанных единоборствах и совмещает бои по правилам ММА с поединками в кикбоксинге. Большую часть карьеры боец представлял Латвию, потому что родился в Риге. Глухов проводил поединки в такими спортсменами, как Александр Емельяненко, Владимир Минеев и Кенни Гарнер. В прошлом году боец выразил желание отказаться от латвийского гражданства, чтобы получить паспорт РФ. Ранее URA.RU сообщало, что группу компаний «Стилобат» отметили на ПМЭФ за популяризацию кикбоксинга и пляжного футбола. Она стала лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион» в номинации «Перспектива».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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