Чемпион мира по кикбоксингу примет российское гражданство

Чемпион мира по кикбоксингу Глухов получит паспорт гражданина РФ

27 июня 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Поляк Дамиан Грабовский (слева) и боец из Латвии Константин Глухов (справа) Фото: Александр Рюмин/ТАСС Боец ММА и чемпион мира по кикбоксингу, латвиец Константин Глухов, получит паспорт гражданина Российской Федерации по программе репатриации соотечественников. Об этом сообщил сам спортсмен. «Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад, должен получить документ завтра, 28 июня», — поделился Глухов с корреспондентом «Матч ТВ». С 2006 года Константин Глухов выступает в смешанных единоборствах и совмещает бои по правилам ММА с поединками в кикбоксинге. Большую часть карьеры боец представлял Латвию, потому что родился в Риге. Глухов проводил поединки в такими спортсменами, как Александр Емельяненко, Владимир Минеев и Кенни Гарнер. В прошлом году боец выразил желание отказаться от латвийского гражданства, чтобы получить паспорт РФ. Ранее URA.RU сообщало, что группу компаний «Стилобат» отметили на ПМЭФ за популяризацию кикбоксинга и пляжного футбола. Она стала лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион» в номинации «Перспектива». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец ММА и чемпион мира по кикбоксингу, латвиец Константин Глухов, получит паспорт гражданина Российской Федерации по программе репатриации соотечественников. Об этом сообщил сам спортсмен. «Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад, должен получить документ завтра, 28 июня», — поделился Глухов с корреспондентом «Матч ТВ». С 2006 года Константин Глухов выступает в смешанных единоборствах и совмещает бои по правилам ММА с поединками в кикбоксинге. Большую часть карьеры боец представлял Латвию, потому что родился в Риге. Глухов проводил поединки в такими спортсменами, как Александр Емельяненко, Владимир Минеев и Кенни Гарнер. В прошлом году боец выразил желание отказаться от латвийского гражданства, чтобы получить паспорт РФ. Ранее URA.RU сообщало, что группу компаний «Стилобат» отметили на ПМЭФ за популяризацию кикбоксинга и пляжного футбола. Она стала лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион» в номинации «Перспектива».