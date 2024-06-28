Жена Байдена увела его с дебатов с Трампом под руку

Жена нынешнего президента США Джо Байдена Джилл помогла своему супругу покинуть сцену после дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Она подошла к мужу и увела его, взяв за руку.
«В какой-то момент дебатов президент, казалось, замер», — сообщило издание New York Post. Джилл аплодировала, пока направлялась к своему мужу, после чего увела его со сцены. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN.
Ранее в США состоялись первые дебаты Байдена и Трампа. Они начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в стране. В числе прочего велось обсуждение конфликта на Украине. URA.RU подготовило материал — как прошли дебаты кандидатов в президенты в США.
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Жена нынешнего президента США Джо Байдена Джилл помогла своему супругу покинуть сцену после дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Она подошла к мужу и увела его, взяв за руку. «В какой-то момент дебатов президент, казалось, замер», — сообщило издание New York Post. Джилл аплодировала, пока направлялась к своему мужу, после чего увела его со сцены. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Ранее в США состоялись первые дебаты Байдена и Трампа. Они начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в стране. В числе прочего велось обсуждение конфликта на Украине. URA.RU подготовило материал — как прошли дебаты кандидатов в президенты в США.