Жена Байдена увела его с дебатов с Трампом под руку

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Президент США. stock, жена, Джо Байден, Джилл, супруга,  stock
Жена Байдена Джилл увела его со сцены после дебатов Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Жена нынешнего президента США Джо Байдена Джилл помогла своему супругу покинуть сцену после дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Она подошла к мужу и увела его, взяв за руку.

«В какой-то момент дебатов президент, казалось, замер», — сообщило издание New York Post. Джилл аплодировала, пока направлялась к своему мужу, после чего увела его со сцены. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN.

Ранее в США состоялись первые дебаты Байдена и Трампа. Они начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в стране. В числе прочего велось обсуждение конфликта на Украине. URA.RU подготовило материал — как прошли дебаты кандидатов в президенты в США.

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Жена нынешнего президента США Джо Байдена Джилл помогла своему супругу покинуть сцену после дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Она подошла к мужу и увела его, взяв за руку. «В какой-то момент дебатов президент, казалось, замер», — сообщило издание New York Post. Джилл аплодировала, пока направлялась к своему мужу, после чего увела его со сцены. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Ранее в США состоялись первые дебаты Байдена и Трампа. Они начались с обсуждения вопросов экономики и массовой миграции в стране. В числе прочего велось обсуждение конфликта на Украине. URA.RU подготовило материал — как прошли дебаты кандидатов в президенты в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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