Общество В мэрии объяснили вой сирен в Екатеринбурге Мэрия Екатеринбурга: вой сирен прозвучал на территории 32-го военного городка 28 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Работу сирен проверяли военнослужащие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вой сирен, который услышали утром 28 июня жители Вторчермета в Екатеринбурге, включили на территории 32-го военного городка. Там проверяют их работоспособность, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Сирены сработали на бывшем штабе дивизии 32-го городка. Это сирены военнослужащих. Воют периодически — проверяют работоспособность», — пояснили в администрации. Вместе с воем сирен екатеринбуржцы услышали звуки стрельбы. URA.RU запросило комментарий в городской полиции, однако ответ пока не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вой сирен, который услышали утром 28 июня жители Вторчермета в Екатеринбурге, включили на территории 32-го военного городка. Там проверяют их работоспособность, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Сирены сработали на бывшем штабе дивизии 32-го городка. Это сирены военнослужащих. Воют периодически — проверяют работоспособность», — пояснили в администрации. Вместе с воем сирен екатеринбуржцы услышали звуки стрельбы. URA.RU запросило комментарий в городской полиции, однако ответ пока не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям