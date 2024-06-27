27 июня 2024

В мэрии объяснили вой сирен в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга: вой сирен прозвучал на территории 32-го военного городка
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Работу сирен проверяли военнослужащие Фото:

Вой сирен, который услышали утром 28 июня жители Вторчермета в Екатеринбурге, включили на территории 32-го военного городка. Там проверяют их работоспособность, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Сирены сработали на бывшем штабе дивизии 32-го городка. Это сирены военнослужащих. Воют периодически — проверяют работоспособность», — пояснили в администрации.

Вместе с воем сирен екатеринбуржцы услышали звуки стрельбы. URA.RU запросило комментарий в городской полиции, однако ответ пока не поступил.

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Вой сирен, который услышали утром 28 июня жители Вторчермета в Екатеринбурге, включили на территории 32-го военного городка. Там проверяют их работоспособность, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Сирены сработали на бывшем штабе дивизии 32-го городка. Это сирены военнослужащих. Воют периодически — проверяют работоспособность», — пояснили в администрации. Вместе с воем сирен екатеринбуржцы услышали звуки стрельбы. URA.RU запросило комментарий в городской полиции, однако ответ пока не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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