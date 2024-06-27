В мэрии объяснили вой сирен в Екатеринбурге

Работу сирен проверяли военнослужащие
Вой сирен, который услышали утром 28 июня жители Вторчермета в Екатеринбурге, включили на территории 32-го военного городка. Там проверяют их работоспособность, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Сирены сработали на бывшем штабе дивизии 32-го городка. Это сирены военнослужащих. Воют периодически — проверяют работоспособность», — пояснили в администрации.
Вместе с воем сирен екатеринбуржцы услышали звуки стрельбы. URA.RU запросило комментарий в городской полиции, однако ответ пока не поступил.
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