27 июня 2024

Вой сирен и выстрелы напугали жителей Екатеринбурга: Видео

Вой сирен и выстрелы напугали жителей Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Воздушная тревога прозвучала в районе 32-го военного городка Фото:

В Екатеринбурге утром 28 июня жители Вторчермета услышали вой сирен и выстрелы. Об этом рассказал очевидец.

«На Вторчермете жители услышали вой сирены воздушной тревоги. Очевидец сообщает, что также слышал звуки стрельбы», — сообщает «Четвертый канал» на своей странице в Telegram. Это произошло в районе 32-го военного городка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию и мэрию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге утром 28 июня жители Вторчермета услышали вой сирен и выстрелы. Об этом рассказал очевидец. «На Вторчермете жители услышали вой сирены воздушной тревоги. Очевидец сообщает, что также слышал звуки стрельбы», — сообщает «Четвертый канал» на своей странице в Telegram. Это произошло в районе 32-го военного городка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию и мэрию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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