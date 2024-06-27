Вой сирен и выстрелы напугали жителей Екатеринбурга: Видео

Воздушная тревога прозвучала в районе 32-го военного городка
В Екатеринбурге утром 28 июня жители Вторчермета услышали вой сирен и выстрелы. Об этом рассказал очевидец.
«На Вторчермете жители услышали вой сирены воздушной тревоги. Очевидец сообщает, что также слышал звуки стрельбы», — сообщает «Четвертый канал» на своей странице в Telegram. Это произошло в районе 32-го военного городка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию и мэрию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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