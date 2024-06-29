Стихия нарушила планы организаторов Дня молодежи в Екатеринбурге

Горожане ждут начала вечерних концертов в парке Маяковского Фото: Илья Московец © URA.RU

Мощные ливни и шторм в Екатеринбурге нарушили планы организаторов празднования Дня молодежи в парке Маяковского. На площадке отменили шествие и часть активностей, большинство которых были запланированы на улице. Однако некоторые мероприятие удалось спасти, перенеся их в шатры, куда и приехал мэр Алексей Орлов. В материале URA.RU публикует снимки с места праздника.

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Самые отважные все-таки пришли на выступления артистов под дождем Фото: Илья Московец © URA.RU

Зонты горожан не выдерживали сильного ветра Фото: Илья Московец © URA.RU

За порядком следили силовики и волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы в ожидании вечернего концерта Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди горожан есть и те, кто оригинально подошел к участию в ивенте Фото: Илья Московец © URA.RU

Патриотическое выступление Фото: Илья Московец © URA.RU

Понемногу горожане подходят на празднование Дня молодежи Фото: Илья Московец © URA.RU

Первыми на входе екатеринбуржцев встречают силовики и волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

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