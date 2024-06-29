Горожане ждут начала вечерних концертов в парке Маяковского
Мощные ливни и шторм в Екатеринбурге нарушили планы организаторов празднования Дня молодежи в парке Маяковского. На площадке отменили шествие и часть активностей, большинство которых были запланированы на улице. Однако некоторые мероприятие удалось спасти, перенеся их в шатры, куда и приехал мэр Алексей Орлов. В материале URA.RU публикует снимки с места праздника.
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