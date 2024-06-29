День молодежи в Екатеринбурге испорчен мощным дождем. Фото

Стихия нарушила планы организаторов Дня молодежи в Екатеринбурге
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Горожане ждут начала вечерних концертов в парке Маяковского
Горожане ждут начала вечерних концертов в парке Маяковского Фото:

Мощные ливни и шторм в Екатеринбурге нарушили планы организаторов празднования Дня молодежи в парке Маяковского. На площадке отменили шествие и часть активностей, большинство которых были запланированы на улице. Однако некоторые мероприятие удалось спасти, перенеся их в шатры, куда и приехал мэр Алексей Орлов. В материале URA.RU публикует снимки с места праздника.

Скорость ветра в Екатеринбурге 29 июня достигает 20 метров в секунду
Скорость ветра в Екатеринбурге 29 июня достигает 20 метров в секунду
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Самые отважные все-таки пришли на выступления артистов под дождем
Самые отважные все-таки пришли на выступления артистов под дождем
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Зонты горожан не выдерживали сильного ветра
Зонты горожан не выдерживали сильного ветра
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За порядком следили силовики и волонтеры
За порядком следили силовики и волонтеры
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Екатеринбуржцы в ожидании вечернего концерта
Екатеринбуржцы в ожидании вечернего концерта
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Среди горожан есть и те, кто оригинально подошел к участию в ивенте
Среди горожан есть и те, кто оригинально подошел к участию в ивенте
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Патриотическое выступление
Патриотическое выступление
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Понемногу горожане подходят на празднование Дня молодежи
Понемногу горожане подходят на празднование Дня молодежи
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Первыми на входе екатеринбуржцев встречают силовики и волонтеры
Первыми на входе екатеринбуржцев встречают силовики и волонтеры
Фото:
Алексей Орлов провел сессию «вопрос-ответ» с молодежью
Алексей Орлов провел сессию «вопрос-ответ» с молодежью
Фото:

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Мощные ливни и шторм в Екатеринбурге нарушили планы организаторов празднования Дня молодежи в парке Маяковского. На площадке отменили шествие и часть активностей, большинство которых были запланированы на улице. Однако некоторые мероприятие удалось спасти, перенеся их в шатры, куда и приехал мэр Алексей Орлов. В материале URA.RU публикует снимки с места праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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