Хозяева нелегальной бани в челябинском лесу попались на рекламе

Приставы добились сноса бани, тайно построенной в лесу в Челябинской области

01 июля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Бизнес погубила его популярность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приставы проконтролировали снос банного комплекса, незаконно построенного в лесу Каслинского района. Его хозяева привлекли внимание к нелегальному бизнесу широкой рекламой в соцсетях, сообщили 1 июля URA.RU в региональном управлении ФССП. «Несколько лет назад в живописном месте близ Вишневогорска, на берегу пруда появилась деревянная баня. Затем к постройке добавились мангальная зона, беседка на 20 человек, туалет, мостик для купания. Вокруг вырос забор из профнастила. А в популярных сетях стали появляться материалы, рекламирующие „отличное место для семейного отдыха или с друзьями (без посторонних глаз)“», — пояснили в пресс-службе ведомства. Бизнес функционировал на землях федерального лесного фонда без всяких разрешений, то есть на основе самозахвата. Владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей, а суд — по иску ГУ лесами Челябинской области — вынес постановление о сносе построек. Поскольку хозяин бани проигнорировал предписание, он был оштрафован повторно и, на этот раз под контролем приставов, все же демонтировал баню и всю связанную с ней инфраструктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приставы проконтролировали снос банного комплекса, незаконно построенного в лесу Каслинского района. Его хозяева привлекли внимание к нелегальному бизнесу широкой рекламой в соцсетях, сообщили 1 июля URA.RU в региональном управлении ФССП. «Несколько лет назад в живописном месте близ Вишневогорска, на берегу пруда появилась деревянная баня. Затем к постройке добавились мангальная зона, беседка на 20 человек, туалет, мостик для купания. Вокруг вырос забор из профнастила. А в популярных сетях стали появляться материалы, рекламирующие „отличное место для семейного отдыха или с друзьями (без посторонних глаз)“», — пояснили в пресс-службе ведомства. Бизнес функционировал на землях федерального лесного фонда без всяких разрешений, то есть на основе самозахвата. Владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей, а суд — по иску ГУ лесами Челябинской области — вынес постановление о сносе построек. Поскольку хозяин бани проигнорировал предписание, он был оштрафован повторно и, на этот раз под контролем приставов, все же демонтировал баню и всю связанную с ней инфраструктуру.