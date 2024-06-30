30 июня 2024

Хозяева нелегальной бани в челябинском лесу попались на рекламе

Приставы добились сноса бани, тайно построенной в лесу в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Бизнес погубила его популярность Фото:

Приставы проконтролировали снос банного комплекса, незаконно построенного в лесу Каслинского района. Его хозяева привлекли внимание к нелегальному бизнесу широкой рекламой в соцсетях, сообщили 1 июля URA.RU в региональном управлении ФССП.

«Несколько лет назад в живописном месте близ Вишневогорска, на берегу пруда появилась деревянная баня. Затем к постройке добавились мангальная зона, беседка на 20 человек, туалет, мостик для купания. Вокруг вырос забор из профнастила. А в популярных сетях стали появляться материалы, рекламирующие „отличное место для семейного отдыха или с друзьями (без посторонних глаз)“», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Бизнес функционировал на землях федерального лесного фонда без всяких разрешений, то есть на основе самозахвата. Владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей, а суд — по иску ГУ лесами Челябинской области — вынес постановление о сносе построек. Поскольку хозяин бани проигнорировал предписание, он был оштрафован повторно и, на этот раз под контролем приставов, все же демонтировал баню и всю связанную с ней инфраструктуру.

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Приставы проконтролировали снос банного комплекса, незаконно построенного в лесу Каслинского района. Его хозяева привлекли внимание к нелегальному бизнесу широкой рекламой в соцсетях, сообщили 1 июля URA.RU в региональном управлении ФССП. «Несколько лет назад в живописном месте близ Вишневогорска, на берегу пруда появилась деревянная баня. Затем к постройке добавились мангальная зона, беседка на 20 человек, туалет, мостик для купания. Вокруг вырос забор из профнастила. А в популярных сетях стали появляться материалы, рекламирующие „отличное место для семейного отдыха или с друзьями (без посторонних глаз)“», — пояснили в пресс-службе ведомства. Бизнес функционировал на землях федерального лесного фонда без всяких разрешений, то есть на основе самозахвата. Владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей, а суд — по иску ГУ лесами Челябинской области — вынес постановление о сносе построек. Поскольку хозяин бани проигнорировал предписание, он был оштрафован повторно и, на этот раз под контролем приставов, все же демонтировал баню и всю связанную с ней инфраструктуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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