02 июля 2024

Челябинский ветеран боевых действий в Чечне встретился на СВО со своим сыном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сын ушел на СВО в ходе частичной мобилизации, а отец - добровольцем
Сын ушел на СВО в ходе частичной мобилизации, а отец - добровольцем Фото:

Житель Златоуста (Челябинская область) Федор Рогов, прошедший Чечню, ушел добровольцем на СВО вслед за сыном. Об этом сообщили 3 июля Челябинском пункте отбора на военную службу по контракту.

«Отец прошедший Чечню, пошел служить вслед за сыном, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Отец и сын встретились в зоне боевых действий», — уточнили в пункте отбора на службу.

По словам представителей челябинского военкомата, Рогов-старший заявил, что не мог поступить иначе. Он пожелал землякам военного фарта.

Отец и сын встретились в зоне боевых действий
Отец и сын встретились в зоне боевых действий
Фото:

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Житель Златоуста (Челябинская область) Федор Рогов, прошедший Чечню, ушел добровольцем на СВО вслед за сыном. Об этом сообщили 3 июля Челябинском пункте отбора на военную службу по контракту. «Отец прошедший Чечню, пошел служить вслед за сыном, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Отец и сын встретились в зоне боевых действий», — уточнили в пункте отбора на службу. По словам представителей челябинского военкомата, Рогов-старший заявил, что не мог поступить иначе. Он пожелал землякам военного фарта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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