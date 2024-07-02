Сын ушел на СВО в ходе частичной мобилизации, а отец - добровольцем
Житель Златоуста (Челябинская область) Федор Рогов, прошедший Чечню, ушел добровольцем на СВО вслед за сыном. Об этом сообщили 3 июля Челябинском пункте отбора на военную службу по контракту.
«Отец прошедший Чечню, пошел служить вслед за сыном, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Отец и сын встретились в зоне боевых действий», — уточнили в пункте отбора на службу.
По словам представителей челябинского военкомата, Рогов-старший заявил, что не мог поступить иначе. Он пожелал землякам военного фарта.
Отец и сын встретились в зоне боевых действий
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