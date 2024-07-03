Utair потратит 38 миллионов рублей на зарплату членов наблюдательного совета. Информация об этом размещена на портале Центра раскрытия корпоративной информации.
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2025 году в сумме 38 379 849 рублей. Выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО ‚Авиакомпания ‚ЮТэйр‘, — сообщается на портале.
В наблюдательном совете авиаперевозчика семь человек. Их среднегодовой доход составит почти 5,5 миллионов рублей. Средняя зарплата каждого члена наблюдательного совета — 455 тысяч рублей в месяц.
По информации URA.RU, бывший глава Сургута Андрей Филатов стал независимым директором авиакомпании Utair. В наблюдательный совет вошла директор департамента по управлению госимуществом Югры Светлана Петрик.
URA.RU запросило комментарии в пресс-службе авиакомпании. Ответ ожидается.
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