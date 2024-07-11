Челябинцы раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

В Челябинске за месяц на 20% сократилось число квартир на вторичном рынке

12 июля 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Челябинцам активнее всего предлагают однокомнатные квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июне по сравнению с маем 2024 года число квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке, снизилось на 20%, на 250 объектов. На данный момент в городе объем предложения на вторичном рынке составляет чуть более тысячи квартир. В среднем они продаются по 85 тысяч рублей за квадратный метр. «В июне 2024 года объем предложений уменьшился на 250 квартир и составил 1 тысячу 96 объектов. Средний предпродажный торг составил 8,34%. В среднем в июне квартиры продавались по 85 тысяч рублей за квадратный метр, в июле цена не изменилась», — сообщили в пресс-службе компании «Этажи». Также в пресс-службе отметили, в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 число квартир, выставленных на продажу, снизилось на 52% или на 1 тысячу 162 квартиры. При этом на вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (45,3%) в количестве 497 квартир. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 415 квартир (37,9%). Количество трехкомнатных квартир составило 162 квартиры (14,8%). На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю проданных квартир составили однокомнатные квартиры пресс-служба агентства недвижимости «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июне по сравнению с маем 2024 года число квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке, снизилось на 20%, на 250 объектов. На данный момент в городе объем предложения на вторичном рынке составляет чуть более тысячи квартир. В среднем они продаются по 85 тысяч рублей за квадратный метр. «В июне 2024 года объем предложений уменьшился на 250 квартир и составил 1 тысячу 96 объектов. Средний предпродажный торг составил 8,34%. В среднем в июне квартиры продавались по 85 тысяч рублей за квадратный метр, в июле цена не изменилась», — сообщили в пресс-службе компании «Этажи». Также в пресс-службе отметили, в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 число квартир, выставленных на продажу, снизилось на 52% или на 1 тысячу 162 квартиры. При этом на вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (45,3%) в количестве 497 квартир. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 415 квартир (37,9%). Количество трехкомнатных квартир составило 162 квартиры (14,8%).