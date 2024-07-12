Челябинского фермера наказали за ложные сведения о пшенице в зернохранилище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фермера наказали за недостоверные сведения о пшенице урожая 2023 года
Фермера наказали за недостоверные сведения о пшенице урожая 2023 года Фото:

Главу фермерского хозяйства в Нагайбакском районе (Челябинская область) наказали за ложные сведения о хранимой в зернохранилище пшенице. Как URA.RU 12 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, бизнесмен более трех раз вносил в госсистему «Зерно» недостоверные сведения.

«В ходе внепланового выборочного контроля было установлено, что предприниматель неоднократно вносил недостоверные сведения о хранении зерна. Предприниматель привлечен к административной ответственности», — отметили в Россельхознадзоре.

Проверка выявила отсутствие необходимых процедур контроля за хранением урожая 2023 года. Журнал учета условий хранения не велся. В документ следует вносить сведения о влажности и температуре в помещении, фиксировать наличие в зерне вредителей, постороннего запаха у сырья. Фермер получил предупреждение и предписание об устранении нарушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу фермерского хозяйства в Нагайбакском районе (Челябинская область) наказали за ложные сведения о хранимой в зернохранилище пшенице. Как URA.RU 12 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, бизнесмен более трех раз вносил в госсистему «Зерно» недостоверные сведения. «В ходе внепланового выборочного контроля было установлено, что предприниматель неоднократно вносил недостоверные сведения о хранении зерна. Предприниматель привлечен к административной ответственности», — отметили в Россельхознадзоре. Проверка выявила отсутствие необходимых процедур контроля за хранением урожая 2023 года. Журнал учета условий хранения не велся. В документ следует вносить сведения о влажности и температуре в помещении, фиксировать наличие в зерне вредителей, постороннего запаха у сырья. Фермер получил предупреждение и предписание об устранении нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...