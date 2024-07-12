Челябинского фермера наказали за ложные сведения о пшенице в зернохранилище

Главу фермерского хозяйства в Нагайбакском районе (Челябинская область) наказали за ложные сведения о хранимой в зернохранилище пшенице. Как URA.RU 12 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, бизнесмен более трех раз вносил в госсистему «Зерно» недостоверные сведения.
«В ходе внепланового выборочного контроля было установлено, что предприниматель неоднократно вносил недостоверные сведения о хранении зерна. Предприниматель привлечен к административной ответственности», — отметили в Россельхознадзоре.
Проверка выявила отсутствие необходимых процедур контроля за хранением урожая 2023 года. Журнал учета условий хранения не велся. В документ следует вносить сведения о влажности и температуре в помещении, фиксировать наличие в зерне вредителей, постороннего запаха у сырья. Фермер получил предупреждение и предписание об устранении нарушений.
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