В Челябинске нашлась пожилая женщина с деменцией

12 июля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Полиция нашла женщину в течение суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 12 июля сотрудники полиции нашли 78-летнюю женщину с деменцией, которая накануне ушла из дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина найдена. Жива», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожилая челябинка ушла из дома 11 июля. Родные подсказали, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 12 июля сотрудники полиции нашли 78-летнюю женщину с деменцией, которая накануне ушла из дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина найдена. Жива», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожилая челябинка ушла из дома 11 июля. Родные подсказали, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте.