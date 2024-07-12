В Челябинске нашлась пожилая женщина с деменцией

Полиция нашла женщину в течение суток
В Челябинске 12 июля сотрудники полиции нашли 78-летнюю женщину с деменцией, которая накануне ушла из дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Женщина найдена. Жива», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что пожилая челябинка ушла из дома 11 июля. Родные подсказали, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте.
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