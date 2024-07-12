В Челябинске нашлась пожилая женщина с деменцией

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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, оцепление
Полиция нашла женщину в течение суток Фото:

В Челябинске 12 июля сотрудники полиции нашли 78-летнюю женщину с деменцией, которая накануне ушла из дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Женщина найдена. Жива», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что пожилая челябинка ушла из дома 11 июля. Родные подсказали, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте.

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В Челябинске 12 июля сотрудники полиции нашли 78-летнюю женщину с деменцией, которая накануне ушла из дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина найдена. Жива», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожилая челябинка ушла из дома 11 июля. Родные подсказали, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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