В Челябинске полиция разыскивает пропавшую пожилую женщину Ольгу Костюченко с деменцией. Как 12 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МФД по региону, потерявшаяся может ездить по городу в общественном транспорте.
«Сотрудники полиции Челябинска разыскивают Ольгу Васильевну Костюченко 1946 года рождения. Ушла из дома 11 июля и до сих пор не вернулась. Есть вероятность, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы.
Рост потерявшейся около 160 см, имеет худощавое телосложение, голубые глаза, короткие седые волосы. На голове и переносице имеются шрамы. Была одета в кепку Puma синего цвета, кожаное пальто красного цвета, синие штаны, черные кроссовки и леопардовый шарф розового цвета.
Женщина ушла из дома № 37 по Комсомольскому проспекту. Всех, кто обладает полезной информации о местонахождении человека, попросили обращаться в органы полиции.
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