11 июля 2024

В Челябинске полиция разыскивает пенсионерку с деменцией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерявшаяся челябинка страдает деменцией
Потерявшаяся челябинка страдает деменцией Фото:

В Челябинске полиция разыскивает пропавшую пожилую женщину Ольгу Костюченко с деменцией. Как 12 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МФД по региону, потерявшаяся может ездить по городу в общественном транспорте.

«Сотрудники полиции Челябинска разыскивают Ольгу Васильевну Костюченко 1946 года рождения. Ушла из дома 11 июля и до сих пор не вернулась. Есть вероятность, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рост потерявшейся около 160 см, имеет худощавое телосложение, голубые глаза, короткие седые волосы. На голове и переносице имеются шрамы. Была одета в кепку Puma синего цвета, кожаное пальто красного цвета, синие штаны, черные кроссовки и леопардовый шарф розового цвета.

Женщина ушла из дома № 37 по Комсомольскому проспекту. Всех, кто обладает полезной информации о местонахождении человека, попросили обращаться в органы полиции.

Ольга Костюченко ушла из дома 11 июля
Ольга Костюченко ушла из дома 11 июля
Фото:

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В Челябинске полиция разыскивает пропавшую пожилую женщину Ольгу Костюченко с деменцией. Как 12 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МФД по региону, потерявшаяся может ездить по городу в общественном транспорте. «Сотрудники полиции Челябинска разыскивают Ольгу Васильевну Костюченко 1946 года рождения. Ушла из дома 11 июля и до сих пор не вернулась. Есть вероятность, что она может передвигаться по городу на общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы. Рост потерявшейся около 160 см, имеет худощавое телосложение, голубые глаза, короткие седые волосы. На голове и переносице имеются шрамы. Была одета в кепку Puma синего цвета, кожаное пальто красного цвета, синие штаны, черные кроссовки и леопардовый шарф розового цвета. Женщина ушла из дома № 37 по Комсомольскому проспекту. Всех, кто обладает полезной информации о местонахождении человека, попросили обращаться в органы полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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