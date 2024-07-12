В трех районах Челябинска останутся без горячей воды более 500 домов

В Центральном, Калининском и Курчатовском районах Челябинска с 16 июля останутся без горячей воды более 500 домов, а также садики и больницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«C 16 июля стартует четвертый этап централизованных гидравлических испытаний: под отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Работы должны быть завершены 30 июля», — сообщили в пресс-службе.
Горячую воду отключат на две недели. Как уточнили в мэрии, горячая вода может вернуться и раньше в случае оперативного проведения работ и испытания систем водоснабжения. Однако в случае, если система после работ не сможет пройти испытания, срок остановки подачи горячего водоснабжения может затянуться. Так случилось в июле этого года в Металлургическом районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!