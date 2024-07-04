04 июля 2024

В Металлургическом районе Челябинска продлили отключение горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В северной зоне Металлургического района Челябинска продлили отключение горячей воды до 17 июля
В северной зоне Металлургического района Челябинска продлили отключение горячей воды до 17 июля Фото:

В северной зоне Металлургического района Челябинска продлили отключение горячей воды до 17 июля. По данным городской администрации, опрессовка затянулась в 166 жилых домах на улицах Бородинская, Байкальская, Б.Хмельницкого, Дегтярева и других. Об этом 5 июля сообщили в мэрии Челябинска.

«В северной зоне Металлургического района продлен срок опрессовки. С целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО „Мечел-Энерго“, продлен до 17 июля включительно», — сообщили в мэрии.

Перечень домов, в которых продлили отключение горячей воды, можно посмотреть здесь. Ранее в июне 2024 года в южной зоне Металлургического района Челябинска продлевали сроки отключения горячей воды. В пресс-службе мэрии города причиной тогда назвали нарушения, выявленные при проведении первого этапа испытаний.

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В северной зоне Металлургического района Челябинска продлили отключение горячей воды до 17 июля. По данным городской администрации, опрессовка затянулась в 166 жилых домах на улицах Бородинская, Байкальская, Б.Хмельницкого, Дегтярева и других. Об этом 5 июля сообщили в мэрии Челябинска. «В северной зоне Металлургического района продлен срок опрессовки. С целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО „Мечел-Энерго“, продлен до 17 июля включительно», — сообщили в мэрии. Перечень домов, в которых продлили отключение горячей воды, можно посмотреть здесь. Ранее в июне 2024 года в южной зоне Металлургического района Челябинска продлевали сроки отключения горячей воды. В пресс-службе мэрии города причиной тогда назвали нарушения, выявленные при проведении первого этапа испытаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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