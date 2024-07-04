В Металлургическом районе Челябинска продлили отключение горячей воды

В северной зоне Металлургического района Челябинска продлили отключение горячей воды до 17 июля. По данным городской администрации, опрессовка затянулась в 166 жилых домах на улицах Бородинская, Байкальская, Б.Хмельницкого, Дегтярева и других. Об этом 5 июля сообщили в мэрии Челябинска.
«В северной зоне Металлургического района продлен срок опрессовки. С целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО „Мечел-Энерго“, продлен до 17 июля включительно», — сообщили в мэрии.
Перечень домов, в которых продлили отключение горячей воды, можно посмотреть здесь. Ранее в июне 2024 года в южной зоне Металлургического района Челябинска продлевали сроки отключения горячей воды. В пресс-службе мэрии города причиной тогда назвали нарушения, выявленные при проведении первого этапа испытаний.
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