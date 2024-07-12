12 июля 2024

В Челябинске из-за коммунальной аварии изменили движение общественного транспорта

В Челябинске временно изменили маршрут троллейбуса №19 и автобуса №21с
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Из-за аварийных работ в Челябинске изменили движение общественного транспорта Фото:

В Челябинске временно изменили движения маршрутов троллейбуса №19 и автобуса №21с. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«В связи с аварийными работами на сетях, начиная с 11 часов 13 июля, троллейбус №19 и автобус №21с изменили свои маршруты. Троллейбус №19 направлен от парка Гагарина до ЖБИ, а автобус №21с объезжает закрытый участок по улицам Октябрьская и Комарова», — прокомментировали транспортники.

О сроках окончания работ не сообщается. Ранее, в ночь с 5 на 6 июля, в Челябинске на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина проводили ремонт трамвайного переезда. Работы организовали в несколько этапов с ограничением движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске временно изменили движения маршрутов троллейбуса №19 и автобуса №21с. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «В связи с аварийными работами на сетях, начиная с 11 часов 13 июля, троллейбус №19 и автобус №21с изменили свои маршруты. Троллейбус №19 направлен от парка Гагарина до ЖБИ, а автобус №21с объезжает закрытый участок по улицам Октябрьская и Комарова», — прокомментировали транспортники. О сроках окончания работ не сообщается. Ранее, в ночь с 5 на 6 июля, в Челябинске на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина проводили ремонт трамвайного переезда. Работы организовали в несколько этапов с ограничением движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...