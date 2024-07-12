В Челябинске из-за коммунальной аварии изменили движение общественного транспорта

В Челябинске временно изменили движения маршрутов троллейбуса №19 и автобуса №21с. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«В связи с аварийными работами на сетях, начиная с 11 часов 13 июля, троллейбус №19 и автобус №21с изменили свои маршруты. Троллейбус №19 направлен от парка Гагарина до ЖБИ, а автобус №21с объезжает закрытый участок по улицам Октябрьская и Комарова», — прокомментировали транспортники.
О сроках окончания работ не сообщается. Ранее, в ночь с 5 на 6 июля, в Челябинске на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина проводили ремонт трамвайного переезда. Работы организовали в несколько этапов с ограничением движения.
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