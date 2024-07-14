Уральский фестиваль Stenograffia проведут в ОАЭ

15 июля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Стены домов в ОАЭ могут украсить подобные рисунки Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга планирует провести выездное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на пресс-конференции в «Домне» рассказал официальный представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский. «У нас есть „Русский дом“ — это большое пространство, 4000 квадратных метров. И мы хотим в октябре, может быть в ноябре—декабре, сделать там первый в истории выездной фестиваль Stenograffia», — заявил Кавказский. В планах — заключить соглашение на уровне государств, пока же есть неформальная договоренность. «Художники могут сделать коллаборацию, но еще неизвестно в каком жанре. Возможно, выделят район — не обязательно в Дубае, и там появятся работы», — подчеркнул спикер. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз, старт намечен на 15 июля. На мероприятии будут творить десятки художников, среди которых гости из Китая и ОАЭ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга планирует провести выездное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на пресс-конференции в «Домне» рассказал официальный представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский. «У нас есть „Русский дом“ — это большое пространство, 4000 квадратных метров. И мы хотим в октябре, может быть в ноябре—декабре, сделать там первый в истории выездной фестиваль Stenograffia», — заявил Кавказский. В планах — заключить соглашение на уровне государств, пока же есть неформальная договоренность. «Художники могут сделать коллаборацию, но еще неизвестно в каком жанре. Возможно, выделят район — не обязательно в Дубае, и там появятся работы», — подчеркнул спикер. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз, старт намечен на 15 июля. На мероприятии будут творить десятки художников, среди которых гости из Китая и ОАЭ.