14 июля 2024

Уральский фестиваль Stenograffia проведут в ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая работа Стенографии от немецкой команды ZEBU на улице Мамина-Сибиряка 10. Екатеринбург, стрит арт, stenograffia
Стены домов в ОАЭ могут украсить подобные рисунки Фото:

Команда фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга планирует провести выездное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на пресс-конференции в «Домне» рассказал официальный представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский.

«У нас есть „Русский дом“ — это большое пространство, 4000 квадратных метров. И мы хотим в октябре, может быть в ноябре—декабре, сделать там первый в истории выездной фестиваль Stenograffia», — заявил Кавказский.

В планах — заключить соглашение на уровне государств, пока же есть неформальная договоренность. «Художники могут сделать коллаборацию, но еще неизвестно в каком жанре. Возможно, выделят район — не обязательно в Дубае, и там появятся работы», — подчеркнул спикер.

В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз, старт намечен на 15 июля. На мероприятии будут творить десятки художников, среди которых гости из Китая и ОАЭ.

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Команда фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга планирует провести выездное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на пресс-конференции в «Домне» рассказал официальный представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский. «У нас есть „Русский дом“ — это большое пространство, 4000 квадратных метров. И мы хотим в октябре, может быть в ноябре—декабре, сделать там первый в истории выездной фестиваль Stenograffia», — заявил Кавказский. В планах — заключить соглашение на уровне государств, пока же есть неформальная договоренность. «Художники могут сделать коллаборацию, но еще неизвестно в каком жанре. Возможно, выделят район — не обязательно в Дубае, и там появятся работы», — подчеркнул спикер. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз, старт намечен на 15 июля. На мероприятии будут творить десятки художников, среди которых гости из Китая и ОАЭ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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