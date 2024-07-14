В Свердловскую область возвращаются жара и грозы

В середине текущей недели в Свердловской области ожидаются жара и грозы. Прогнозом погоды на ближайшие четыре дня поделились синоптики «Уральского гидрометцентра» в своем telegram-канале.
«На погоду в регионе влияет периферия антициклона, занимающего север европейской территории России и Урала. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Во вторник и среду, 16—17 июля, ночью прогнозируется 10-15 градусов, днем 21-26. В четверг и пятницу, 18—19 июля, ночью будет 11-16 градусов, днем 24-29», — сказано в сообщении.
Метеорологи также отметили, что в середине недели вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится северный и слабый, днем до умеренного.
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