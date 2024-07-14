14 июля 2024

В Свердловскую область возвращаются жара и грозы

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Летняя жара. Москва, лето, жара, жара в городе, жара в москве, лето в москве
К середине недели на Урале вновь будет жарко Фото:

В середине текущей недели в Свердловской области ожидаются жара и грозы. Прогнозом погоды на ближайшие четыре дня поделились синоптики «Уральского гидрометцентра» в своем telegram-канале.

«На погоду в регионе влияет периферия антициклона, занимающего север европейской территории России и Урала. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Во вторник и среду, 16—17 июля, ночью прогнозируется 10-15 градусов, днем 21-26. В четверг и пятницу, 18—19 июля, ночью будет 11-16 градусов, днем 24-29», — сказано в сообщении.

Метеорологи также отметили, что в середине недели вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится северный и слабый, днем до умеренного.

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В середине текущей недели в Свердловской области ожидаются жара и грозы. Прогнозом погоды на ближайшие четыре дня поделились синоптики «Уральского гидрометцентра» в своем telegram-канале. «На погоду в регионе влияет периферия антициклона, занимающего север европейской территории России и Урала. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Во вторник и среду, 16—17 июля, ночью прогнозируется 10-15 градусов, днем 21-26. В четверг и пятницу, 18—19 июля, ночью будет 11-16 градусов, днем 24-29», — сказано в сообщении. Метеорологи также отметили, что в середине недели вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится северный и слабый, днем до умеренного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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