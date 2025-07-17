В Нижнем Тагиле водитель иномарки не пропустил мотоциклиста на перекрестке, в результате чего произошла авария. Байкера с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался спустя три часа. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате дорожного инцидента 44-летний мотоциклист бригадой СМП был доставлен с травмами различной степени тяжести в „Центральную городскую больницу №4“ города Нижний Тагил» где спустя 3 часа скончался», — рассказали в ведомстве. Также в полиции выяснили, что мотоциклист не имел прав на управление транспортом.
Водитель иномарки Renault в момент аварии был трезв. За последний год он не нарушал ПДД. Инспекторы начали разбирательство.
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