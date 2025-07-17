Мотоциклист без прав разбился в Нижнем Тагиле. Фото

В Нижнем Тагиле в результате ДТП погиб мотоциклист
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Байкер погиб после прибытия в больницу
Байкер погиб после прибытия в больницу Фото:

В Нижнем Тагиле водитель иномарки не пропустил мотоциклиста на перекрестке, в результате чего произошла авария. Байкера с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался спустя три часа. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате дорожного инцидента 44-летний мотоциклист бригадой СМП был доставлен с травмами различной степени тяжести в „Центральную городскую больницу №4“ города Нижний Тагил» где спустя 3 часа скончался», — рассказали в ведомстве. Также в полиции выяснили, что мотоциклист не имел прав на управление транспортом.

Водитель иномарки Renault в момент аварии был трезв. За последний год он не нарушал ПДД. Инспекторы начали разбирательство.

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В Нижнем Тагиле водитель иномарки не пропустил мотоциклиста на перекрестке, в результате чего произошла авария. Байкера с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался спустя три часа. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате дорожного инцидента 44-летний мотоциклист бригадой СМП был доставлен с травмами различной степени тяжести в „Центральную городскую больницу №4“ города Нижний Тагил» где спустя 3 часа скончался», — рассказали в ведомстве. Также в полиции выяснили, что мотоциклист не имел прав на управление транспортом. Водитель иномарки Renault в момент аварии был трезв. За последний год он не нарушал ПДД. Инспекторы начали разбирательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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