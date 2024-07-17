17 июля 2024

В Екатеринбурге живодер жестоко избил маленького шпица

© Служба новостей «URA.RU»
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Живодер бросил собаку в помойную урну (архивное фото)
Живодер бросил собаку в помойную урну (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил собаку — маленького черного шпица. По словам очевидцев, он душил ее, таскал и бросил в помойную урну. Информация об этом появилась в СМИ.

«Этот урод избивал собаку, душил ее, таскал как картофельный мешок и бросил в помойную урну. В итоге он прогнал собаку, а потом бегал и искал ее с какой-то женщиной. Надеюсь, он ее не нашел», — передает слова очевидца E1.ru.

URA.RU ранее писало о похожем инциденте. В 2020 году мужчина избил собаку в лифте. В октябре того же года его начали судить, а животное передали волонтерам. Екатеринбуржцу назначили 320 часов обязательных работ.

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В Екатеринбурге мужчина жестоко избил собаку — маленького черного шпица. По словам очевидцев, он душил ее, таскал и бросил в помойную урну. Информация об этом появилась в СМИ. «Этот урод избивал собаку, душил ее, таскал как картофельный мешок и бросил в помойную урну. В итоге он прогнал собаку, а потом бегал и искал ее с какой-то женщиной. Надеюсь, он ее не нашел», — передает слова очевидца E1.ru. URA.RU ранее писало о похожем инциденте. В 2020 году мужчина избил собаку в лифте. В октябре того же года его начали судить, а животное передали волонтерам. Екатеринбуржцу назначили 320 часов обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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