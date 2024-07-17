В Екатеринбурге живодер жестоко избил маленького шпица

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил собаку — маленького черного шпица. По словам очевидцев, он душил ее, таскал и бросил в помойную урну. Информация об этом появилась в СМИ.
«Этот урод избивал собаку, душил ее, таскал как картофельный мешок и бросил в помойную урну. В итоге он прогнал собаку, а потом бегал и искал ее с какой-то женщиной. Надеюсь, он ее не нашел», — передает слова очевидца E1.ru.
URA.RU ранее писало о похожем инциденте. В 2020 году мужчина избил собаку в лифте. В октябре того же года его начали судить, а животное передали волонтерам. Екатеринбуржцу назначили 320 часов обязательных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!