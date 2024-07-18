В Екатеринбурге проложат новую трамвайную ветку. Карта

18 июля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Новая ветка свяжет два микрорайона с вокзалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге по улицам Героев России, Черепанова и Готвальда, которые планируют модернизировать для соединения Заречного и Сортировки с железнодорожным вокзалом, пройдет новая трамвайная ветка. Проект утвердил мэр Алексей Орлов. Информация об этом появилась на сайте администрации. «Строители полностью переложат дорожное полотно, обустроив при этом разделительную полосу. Разделительные полосы будут необходимы для создания трамвайных путей. Новая ветка пройдет по улицам Героев России, Черепанова и Готвальда», — следует из сообщения. Согласно документу, утверждено увеличение протяженности Героев России на 1580 метров и ширины проезжей части на 14 метров — до четырех полос. Помимо этого, будет продлена улица Беринга на 620 метров и реконструированы улицы Стрелочников, Черепанова и переулок Выездной. Проект разработан в соответствии с генеральным планом развития Екатеринбурга до 2045 года. Его общественные обсуждения проводили с 31 мая по 28 июня. Карта: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по улицам Героев России, Черепанова и Готвальда, которые планируют модернизировать для соединения Заречного и Сортировки с железнодорожным вокзалом, пройдет новая трамвайная ветка. Проект утвердил мэр Алексей Орлов. Информация об этом появилась на сайте администрации. «Строители полностью переложат дорожное полотно, обустроив при этом разделительную полосу. Разделительные полосы будут необходимы для создания трамвайных путей. Новая ветка пройдет по улицам Героев России, Черепанова и Готвальда», — следует из сообщения. Согласно документу, утверждено увеличение протяженности Героев России на 1580 метров и ширины проезжей части на 14 метров — до четырех полос. Помимо этого, будет продлена улица Беринга на 620 метров и реконструированы улицы Стрелочников, Черепанова и переулок Выездной. Проект разработан в соответствии с генеральным планом развития Екатеринбурга до 2045 года. Его общественные обсуждения проводили с 31 мая по 28 июня.