По дороге из Миасса в Златоуст (Челябинская область) два автомобиля попали в ДТП во время дождя. Как 19 июля сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, мужчина на «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу.
«На автодороге „Миасс-Златоуст“ мужчина 2002 года рождения на автомобиле „ВАЗ-2114“, по предварительным данным, в условиях дождя выехал на полосу встречного движения. Там он где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta», — отметили в ГАИ.
Происшествие произошло 18 июля в 16 часов. За рулем «Гранты» находилась женщина 1990 года рождения. В результате ДТП водители и пассажир автомобиля Lada Granta, женщина 1972 года рождения, получили телесные повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!