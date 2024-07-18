18 июля 2024

В Челябинской области машины столкнулись во время дождя. Фото

По дороге из Миасса в Златоуст в ДТП попали водители во время дождя
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили столкнулись в условиях дождя
Автомобили столкнулись в условиях дождя Фото:

По дороге из Миасса в Златоуст (Челябинская область) два автомобиля попали в ДТП во время дождя. Как 19 июля сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, мужчина на «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу.

«На автодороге „Миасс-Златоуст“ мужчина 2002 года рождения на автомобиле „ВАЗ-2114“, по предварительным данным, в условиях дождя выехал на полосу встречного движения. Там он где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta», — отметили в ГАИ.

Происшествие произошло 18 июля в 16 часов. За рулем «Гранты» находилась женщина 1990 года рождения. В результате ДТП водители и пассажир автомобиля Lada Granta, женщина 1972 года рождения, получили телесные повреждения.

Столкновение произошло на автодороге из Миасса в Златоуст
Столкновение произошло на автодороге из Миасса в Златоуст
Фото:

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По дороге из Миасса в Златоуст (Челябинская область) два автомобиля попали в ДТП во время дождя. Как 19 июля сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, мужчина на «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу. «На автодороге „Миасс-Златоуст“ мужчина 2002 года рождения на автомобиле „ВАЗ-2114“, по предварительным данным, в условиях дождя выехал на полосу встречного движения. Там он где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta», — отметили в ГАИ. Происшествие произошло 18 июля в 16 часов. За рулем «Гранты» находилась женщина 1990 года рождения. В результате ДТП водители и пассажир автомобиля Lada Granta, женщина 1972 года рождения, получили телесные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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