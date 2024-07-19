В Екатеринбург заходит московское гастробистро из гида Michelin

В Екатеринбурге планируют открыть московское гастробистро «Техникум»
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Бистро "Годжи". Екатеринбург, годжи бистро
«Техникум» работает в Москве и Сочи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в скором времени может появиться гастробистро «Техникум» — заведение вошло в московскую подборку гида Michelin в 2022 году. О возможном открытии рассказал известный гастроэксперт и блогер Александр Сысоев (273 тысячи подписчиков в telegram-канале).

«„Техникум“: уже подписаны и строятся Сочи, Тюмень, Пермь. В процессе подписания: Санкт-Петербург и Екатеринбург», — написал Сысоев в своем telegram-канале. Проектом занимается московская группа White Rabbit Family, заведения которой вошли в рейтинг Forbes «Топ-30 успешных ресторанов Москвы в 2024 году».

URA.RU направило запрос в White Rabbit Family. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в скором времени может появиться гастробистро «Техникум» — заведение вошло в московскую подборку гида Michelin в 2022 году. О возможном открытии рассказал известный гастроэксперт и блогер Александр Сысоев (273 тысячи подписчиков в telegram-канале). «„Техникум“: уже подписаны и строятся Сочи, Тюмень, Пермь. В процессе подписания: Санкт-Петербург и Екатеринбург», — написал Сысоев в своем telegram-канале. Проектом занимается московская группа White Rabbit Family, заведения которой вошли в рейтинг Forbes «Топ-30 успешных ресторанов Москвы в 2024 году». URA.RU направило запрос в White Rabbit Family. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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