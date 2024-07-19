В Екатеринбург заходит московское гастробистро из гида Michelin

В Екатеринбурге планируют открыть московское гастробистро «Техникум»

«Техникум» работает в Москве и Сочи (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге в скором времени может появиться гастробистро «Техникум» — заведение вошло в московскую подборку гида Michelin в 2022 году. О возможном открытии рассказал известный гастроэксперт и блогер Александр Сысоев (273 тысячи подписчиков в telegram-канале).

«„Техникум“: уже подписаны и строятся Сочи, Тюмень, Пермь. В процессе подписания: Санкт-Петербург и Екатеринбург», — написал Сысоев в своем telegram-канале. Проектом занимается московская группа White Rabbit Family, заведения которой вошли в рейтинг Forbes «Топ-30 успешных ресторанов Москвы в 2024 году».

URA.RU направило запрос в White Rabbit Family. Ответ ожидается.