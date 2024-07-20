Полпред Якушев поздравил уральских металлургов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил металлургов округа с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно металлургия сформировала экономику Урала и стала основой для его развития. Его обращение опубликовано на сайте полпредства.
«Поздравляю работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником! Металлургия — это сердце уральской промышленности. Она сформировала экономику регионов и стала основой для их стремительного развития», — говорится в поздравлении.
Якушев заявил, что УрФО славится своими металлургическими предприятиями, которые известны по всей России. Полпред отметил, что страна помнит подвиг уральских тыловиков, которые во время Великой Отечественной войны обеспечили бесперебойный выпуск нужной для фронта продукции.
Он сказал, что сейчас перед металлургами стоят сложные задачи — обеспечить технологическую независимость РФ и лидерство на мировой арене. Якушев также пожелал специалистам отрасли здоровья, счастья и благополучия.
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